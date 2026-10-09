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Giorgia Meloni "prima premier della Terza repubblica": Arianna fa impazzire le opposizioni

venerdì 9 ottobre 2026
Giorgia Meloni "prima premier della Terza repubblica": Arianna fa impazzire le opposizioni

2' di lettura

A chi le chiede se la nuova legge elettorale porti a un premierato di fatto, Arianna Meloni risponde: "Preferisco chiamarla Terza Repubblica. E Giorgia Meloni è il primo presidente del Consiglio della Terza Repubblica".

Intervistata dal Corriere della Sera, la sorella della premier e responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia afferma di non ritenere si andrà a elezioni anticipate: "Questo governo andrà avanti fino alla fine della legislatura, e sarà un altro record: l’unica legislatura interamente attraversata da un solo governo, quello legittimato dagli italiani col voto del 2022".

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Qualcuno si domanda se la maggioranza attenderà che la Consulta si pronunci prima di andare al voto, risponde: "Con il massimo rispetto per la Consulta, la data delle elezioni non dipende certamente da questo". Quanto alle critiche dell'opposizione, sul mancato rispetto della parità di genere, commenta: "Le donne non si aiutano con le quote, si sostengono con atti concreti che le mettano in condizione di esprimere il proprio talento. Ed è con il governo guidato da Giorgia Meloni che le donne hanno raggiunto il record occupazionale in Italia. Certo, c’è ancora molto da fare, soprattutto fuori dai palazzi. Non è assicurando alle elette del campo largo di tornare a occupare il proprio scranno che si sostengono le donne".

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"Detto questo - sottolinea Arianna Meloni -, la nuova legge elettorale assicura l’alternanza nelle liste e non sta scritto da nessuna parte che i capilista debbano essere uomini. Come Fratelli d’Italia candideremo semplicemente i profili migliori. Pd e M5s sono liberi di scegliere i propri criteri".

Sul tavolo c'è l'incognita rappresentata da Roberto Vannacci e il suo Futuro nazionale: "Non siamo interessati a vincere per non governare. Ormai Vannacci fa parte del campo larghissimo. Magari potrebbe pensare di partecipare alle primarie. E forse avrebbe pure qualche chance". 

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