Sondaggio Crespi, Giorgia Meloni davanti a tutti: quando e come crolla la sinistra

Il pericolo Vannacci? Al momento, almeno per il centrodestra di governo e Giorgia Meloni, non si è ancora rivelato un allarme da cui guadarsi. Luigi Crespi, in un articolo pubblicato sul Tempo, spiega che l'effetto del generale sui sondaggi politici è cambiato rispetto alle profezie della scorsa estate. "L’estate è finita e Vannacci ha mostrato una leadership senza profondità, incapace di andare oltre la provocazione e di offrire molto altro. I sondaggisti se ne sono accorti e, come si vede nella nostra tavola di riepilogo, stanno correggendo il tiro: qualcuno in fretta, qualcuno con più prudenza, nessuno con entusiasmo".

E l'opposizione non ha saputo approfittare di questo fuoco di paglia estivo. "Il Campo largo, del resto, non è ancora una coalizione: è una contesa permanente su chi debba guidarla. E allora la domanda va posta senza giri di parole: perché non Elly Schlein? Ha vinto le primarie, ha ridato fiato a un partito che sembrava smarrito, guida la prima forza della coalizione e sta provando a tenere insieme un centrosinistra attraversato da differenze profonde. Se tutto questo non basta, lo si dica e si spieghi perché", sottolinea Crespi.