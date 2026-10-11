Giovanni Donzelli smaschera Cancellato: caos all'evento di Fanpage

Rumoreggiamenti e proteste dal pubblico durante l'intervento del responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli alla festa di Fanpage quando nel dibattito è stato affrontato il tema dell'inchiesta sui giovani del partito della premier. "Questo - ha detto tra l'altro Donzelli attaccando i giovani del Pd e dei centri sociali - è il miglior movimento giovani che sia mai esistito". Donzelli rispetto all'inchiesta ha detto di essere uscito "arrabbiato con alcuni ma orglioso in generale".

"Sono uscito da quell'inchiesta arrabbiato con alcuni singoli ma orgoglioso del movimento", ha detto Donzelli replicando a Francesco Cancellato e osservando come dopo mesi di inchiesta fatta da una persona infiltrata "nel suo insieme il gruppo è uscito più forte e più trasparente: abbiamo dimostrato che sono ragazzi che si battono per le proprie idee, puliti e senza i difetti che hanno purtroppo i loro coetanei" come droga, bullismo, teppismo. "Magari si facesse un'inchiesta sui movimenti giovanili di sinistra che secondo me sono molto più estremisti" prosegue Donzelli tra qualche protesta in platea. "Non spetta a me giudicare gli altri - prosegue l'esponente di FdI - ma i giovani del Pd erano orgogliosamente con una maglietta con la stella a cinque punte delle brigate rosse, i giovani del Pd cantavano canzoni in cui bisognava tagliare la gola ai padroni in nome del comunismo e l'hanno anche condiviso sui social e rivendicato...Senza poi andare a vedere nei centri sociali dove c'è anche chi voleva bruciare i carabinieri". "La linea difensiva 'si' ma gli altri fanno peggio' anche no", critica Cancellato.