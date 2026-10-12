Silvia Salis da Fazio, bordate su Schlein e Conte: "Le primarie non interessano a nessuno"

I maligni dicono che Silvia Salis sti annusando l'aria di sconfitta alle elezioni politiche del 2027 e non abbia intenzione per questo di metterci la faccia. Non per questa tornata, perlomeno. Di sicuro, l'intervista della sindaca di Genova da Fabio Fazio, nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa sul Nove, è una bella doccia gelata sul centrosinistra.
"Le primarie sono evidentemente divisive. E credo che al popolo progressista non interessi nulla delle primarie", mette subito in chiaro la Salis. "Io federatrice? Nessuno me lo ha chiesto ma in questo momento non ci sono le condizioni", sottolinea poi. "Questo dibattito che va avanti da quasi un anno - ha detto Salis - mi dice che si è perso il centro della discussione che è il programma da presentate al Paese ma soprattutto ci siamo arrovellati su una discussione che già mesi fa sembrava ridondante. Fare una gara interna rispetto alle istanze che ci vengono poste… Il campo progressista che è enorme non è fatto solo dai nostri elettori ma anche da tanti sfiduciati che non votavano più. Dobbiamo riprendere il punto della situazione ma le condizioni sono lontane dal trovare una sintesi ed è un peccato perché sfiduciano un elettorato che dopo il referendum era gasatissimo".
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"Io credo che si vinca dappertutto. Si vince al centro, come si vince a sinistra, si vince con un campo unito", prosegue la sindaca rispondendo alla segretaria del Pd Elly Schlein secondo cui "non si vince al centro". Le larghe intese "sono necessarie, basta aritmeticamente contare". "Stiamo confondendo moderato con progressista, che non è la stessa cosa. Quando mi vogliono dare la maglietta di moderata, io su alcuni temi posso anche esserlo, però mi sento progressista, perché quando non ho nessuna paura a sostenere dei temi profondamente di sinistra, ma nello stesso tempo non ho neanche nessuna paura a sostenere che lo sviluppo economico è importante, che lo sviluppo industriale va tutelato". "È importante trovare un leader progressista che non abbia paura a dire e a fare cose di sinistra, ma che poi sappia dialogare con tutti i mondi del Paese".
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Dunque, che farà nei prossimi mesi? "Come sindaco si può fare campagna elettorale per i partiti che ti sostengono", premette. In questo senso Salis è disponibile "a dare una mano". I sindaci, conclude, "rappresentano sul territorio le istanze anche della politica nazionale. I sindaci di centrosinistra sono molti e in posizioni rilevanti quindi potremo dare una grossa mano". In più "i sindaci hanno quell'aspetto pratico, di prossimità con i problemi quotidiani che le persone li identificano come aspetti che danno fiducia. Quindi siamo carte importanti in una campagna elettorale del centrosinistra".