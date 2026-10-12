Silvia Salis da Fazio, bordate su Schlein e Conte: "Le primarie non interessano a nessuno"

I maligni dicono che Silvia Salis sti annusando l'aria di sconfitta alle elezioni politiche del 2027 e non abbia intenzione per questo di metterci la faccia. Non per questa tornata, perlomeno. Di sicuro, l'intervista della sindaca di Genova da Fabio Fazio, nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa sul Nove, è una bella doccia gelata sul centrosinistra.

"Le primarie sono evidentemente divisive. E credo che al popolo progressista non interessi nulla delle primarie", mette subito in chiaro la Salis. "Io federatrice? Nessuno me lo ha chiesto ma in questo momento non ci sono le condizioni", sottolinea poi. "Questo dibattito che va avanti da quasi un anno - ha detto Salis - mi dice che si è perso il centro della discussione che è il programma da presentate al Paese ma soprattutto ci siamo arrovellati su una discussione che già mesi fa sembrava ridondante. Fare una gara interna rispetto alle istanze che ci vengono poste… Il campo progressista che è enorme non è fatto solo dai nostri elettori ma anche da tanti sfiduciati che non votavano più. Dobbiamo riprendere il punto della situazione ma le condizioni sono lontane dal trovare una sintesi ed è un peccato perché sfiduciano un elettorato che dopo il referendum era gasatissimo".