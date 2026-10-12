Silvia Salis, retroscena da Fabio Fazio: "Ecco cosa mi ha detto Meloni"

"La settimana scorsa cosa è successo al Salone Nautico di Genova? C'è stata la visita della presidente Meloni e lei non è stata invitata sul palco. Ora, siccome siamo molto ingenui tutti, credere a una dimenticanza non fa onore a chi l'avrebbe dimenticata", le parole del conduttore. Lei, contrariamente ai suoi compagni di sinistra che avevano puntato il dito contro la premier, ha voluto subito chiarire la questione.

Una lezione clamorosa alla sinistra. Silvia Salis è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa , il programma in onda sul Nove. E il padrone di casa le ha chiesto un commento sulla celeberrima vicenda del Salone nautico , dove la prima cittadina di Genova non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro.

"Sono sincera. Credo che la presidenza del Consiglio non abbia nessuna responsabilità - le sue parole -. E in parte neanche Confindustria nautica che hanno fatto una bruttissima figura. Quindi diciamo che è un incidente che archiviamo come incidente. Di certo Meloni è una donna così preparata, comunicativamente pronta, non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Mi ha chiamata ed era molto arrabbiata. Era evidente che fosse un autogol comunicativo".