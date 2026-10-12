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Silvia Salis, retroscena da Fabio Fazio: "Ecco cosa mi ha detto Meloni"

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lunedì 12 ottobre 2026
Silvia Salis, retroscena da Fabio Fazio: "Ecco cosa mi ha detto Meloni"

1' di lettura

Una lezione clamorosa alla sinistra. Silvia Salis è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il programma in onda sul Nove. E il padrone di casa le ha chiesto un commento sulla celeberrima vicenda del Salone nautico, dove la prima cittadina di Genova non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro. 

"La settimana scorsa cosa è successo al Salone Nautico di Genova? C'è stata la visita della presidente Meloni e lei non è stata invitata sul palco. Ora, siccome siamo molto ingenui tutti, credere a una dimenticanza non fa onore a chi l'avrebbe dimenticata", le parole del conduttore. Lei, contrariamente ai suoi compagni di sinistra che avevano puntato il dito contro la premier, ha voluto subito chiarire la questione.

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"Sono sincera. Credo che la presidenza del Consiglio non abbia nessuna responsabilità - le sue parole -. E in parte neanche Confindustria nautica che hanno fatto una bruttissima figura. Quindi diciamo che è un incidente che archiviamo come incidente. Di certo Meloni è una donna così preparata, comunicativamente pronta, non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Mi ha chiamata ed era molto arrabbiata. Era evidente che fosse un autogol comunicativo".

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