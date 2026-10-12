Fuori dal coro, l'immigrato Rikka contro i clandestini: "Chi molesta, picchia e ruba fuori dai cog***i"

Rikka, italiano figlio di immigrati entrati legalmente in Italia, spiega che un’altra vita, onesta, è possibile in Italia e lo fa dalle tribune di Fuori dal Coro, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Mario Giordano.

Il ragazzo è perentorio e ammonisce quelli come lui che, invece, di rigar dritto proprio non ne hanno voglia: "L'Italia non è una discarica e chi viene qua per molestare, picchiare, rubare e mancare di rispetto a questo Paese se ne deve andare fuori dai co****ni. E io – continua deciso Rikka - posso dirlo da italiano nero, figlio di immigrati arrivati legalmente in Italia alla fine degli anni ‘70, perché se lo dice un altro italiano si parla subito di fascismo o di razzismo. Io questa realtà, invece, la conosco da dentro, i miei genitori si sono fatti un mazzo così, hanno studiato, hanno lavorato e mi hanno insegnato che se un Paese ti offre un'opportunità, tu quel Paese lo devi rispettare".

Mario Giordano chiude il suo intervento con un semplice “grazie Rikka, grazie”. Subito pioggia di consensi sui social, dove c’è chi sottolinea le differenze con i proclami della sinistra: “Questa è integrazione. Altroché le cazz**e boldriniane”. Un altro, invece, commenta così: “Ben detto. Sono loro i primi danneggiati dalla feccia importata e coccolata dalla sinistra”.

Un altro ancora conferma le parole di Rikka: “Questa è integrazione: è gratitudine e rispetto verso un Paese che ha aperto loro le porte e ha dato loro la possibilità di costruirsi una vita migliore”. Anche se le autorità continuano a intensificare i controlli nelle stazioni, nei centri urbani e nelle aree considerate più a rischio, i reati purtroppo non mancano, anche se il Ministero dell’Interno segnala che nel primo semestre 2026 i reati complessivi sono diminuiti di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. La strada, però, è ancora lunga.