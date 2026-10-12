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Angelo Bonelli sull'aria condizionata: "Anche le famiglie più deboli hanno diritto all'aria fresca"

lunedì 12 ottobre 2026
Angelo Bonelli sull'aria condizionata: "Anche le famiglie più deboli hanno diritto all'aria fresca"

1' di lettura

Prima no, poi sì. Angelo Bonelli sull'aria condizionata non ha ancora le idee chiare. La riprova? Quanto accaduto durante la festa del Foglio, dove il co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ha affermato: "Il diritto all’aria fresca va anche alle famiglie più deboli perché i cambiamenti climatici amplificano le differenze sociali". Sempre alla kermesse, Bonelli ha spiegato: "Ci sarà una proposta di Alleanza verdi e sinistra alle primarie perché vogliamo interpretare i grandi temi dei nostri tempi senza delegarli a nessuno". Per lui "la priorità è battere Meloni, non dividerci. Penso che dovremmo partire da una base programmatica e poi scegliere chi possa esprimerla al meglio".

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Tra i temi che dividono il campo largo, l'Ucraina. "Bisogna dire che l'invasione di Putin è stata criminale - ha spiegato in chiaro riferimento a Giuseppe Conte -. Non metto in discussione il legittimo diritto dell'Ucraina a difendersi ma dopo cinque anni è arrivato il momento che l'Ue cambi postura: si faccia avanti e nomini una volta per tutte questo mediatore per verificare le reali intenzioni di Putin". 

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E sui temi fiscali: "So benissimo che la patrimoniale solleva un'ampia discussione ma è bene farla pubblicamente, ne parleremo con i nostri alleati. Che sia patrimoniale o meno, l'urgenza di una riforma fiscale è un'urgenza di grande equità. Il ceto medio è tartassato, riportare giustizia sociale e diminuire il carico fiscale per il ceto medio è un atto di giustizia sociale".

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angelo bonelli

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