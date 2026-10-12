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Sondaggio-Mentana, brutte notizie per Pd e Vannacci: quanto perdono in una settimana

lunedì 12 ottobre 2026
Sondaggio-Mentana, brutte notizie per Pd e Vannacci: quanto perdono in una settimana

1' di lettura

Nuova settimana, nuovo sondaggio. Come ogni lunedì Enrico Mentana presenta il sondaggio di Swg per il TgLa7. In data 12 ottobre, Fratelli d'Italia rimane saldamente primo partito. Il partito di Giorgia Meloni, rispetto al 5 ottobre, è stabile al 27,7 per cento. Diverso discorso per il secondo partito, il Pd. I dem, guidati da Elly Schlein, scivolano del -0,3 per cento e si attestano al 20, 4 per cento.

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E ancora, piccola crescita per il Movimento 5 Stelle che passa dal 12,6 al 12,7. Al quarto posto? Futuro Nazionale. Il partito di Roberto Vannacci, dopo un boom iniziale, cala ancora e si ferma al 7,6 (-0,2). Poco dietro Forza Italia al 7,3 (rispetto a una settimana fa guadagna il +0,2 per cento). Nessuna novità invece per Alleanza Verdi e Sinistra italiana che è al 6,6. Segno più invece per la Lega al 5,4 (+0,2 per cento). 

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Tra i partiti minori in salita Azione (3,2), Più Europa (1,7) e Sud Chiama Nord (1 per cento). Tutte queste forza politiche ottengono un +0,1 rispetto alla settimana precedente. Stabili Italia Viva (2,3 per cento) e Noi Moderati (1 per cento), in calo Altre Liste -0,3%. Cala di un punto la percentuale di chi non si esprime.

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