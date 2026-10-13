Giuseppe Conte a caccia di voti islamici? Il messaggio ai microfoni di "Radio arabo in Italia"

Cosa non si fa pur di raccattare voti... Giuseppe Conte è arrivato anche a farsi intervistare da "Radio arabo in Italia". L'occasione? La presenza del leader del Movimento 5 Stelle al Festival della Palestina in corso a Roma. "Sono qui per ribadire la mia vicinanza", ha detto chiaro e tondo l'ex premier come riportato dal Giornale. "Oggi al Falastin Festival, Giuseppe Conte ha ribadito un impegno politico preciso: il riconoscimento dello Stato di Palestina sarà il primo atto di un governo progressista col Movimento 5 Stelle - ha scritto con tanto di foto del 5 Stelle sul palco Linda Meleo -. Un impegno forte e chiaro. Di fronte al genocidio del popolo palestinese, alla distruzione di Gaza, alle migliaia di civili uccisi, ai bambini privati della propria infanzia, non possiamo accettare che la comunità internazionale continui a voltarsi dall’altra parte".

Sallusti asfalta Conte, Schlein e Fratoianni con una sola mossa: "Ecco cosa non dice la sinistra" Alessandro Sallusti a Realpolitik mette le cose in chiaro. Il limite della sinistra di oggi è che sa criticare ma...

Per il consigliere Comunale di Roma, nonché capogruppo del Movimento 5 Stelle, "non bastano le dichiarazioni di circostanza. Servono scelte politiche coraggiose, atti concreti, il rispetto del diritto internazionale e la fine dell’impunità". Da qui l'attacco al governo Meloni che a suo dire "ha scelto l’ambiguità rispetto alle nefandezze di Netanyahu anche davanti a una tragedia umanitaria di proporzioni devastanti. Noi continueremo a chiedere stop al genocidio, la fine dell’occupazione illegale, la tutela della popolazione civile e il riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi".

Giuseppe Conte, Di Maio bombarda il M5s: "Su queste cose cadono i governi" "La vera questione, secondo me, sta adesso su quello che il Movimento 5 Stelle pensa legittimamente, e io non lo co...