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Giuseppe Conte a caccia di voti islamici? Il messaggio ai microfoni di "Radio arabo in Italia"

martedì 13 ottobre 2026
Giuseppe Conte a caccia di voti islamici? Il messaggio ai microfoni di "Radio arabo in Italia"

2' di lettura

Cosa non si fa pur di raccattare voti... Giuseppe Conte è arrivato anche a farsi intervistare da "Radio arabo in Italia". L'occasione? La presenza del leader del Movimento 5 Stelle al Festival della Palestina in corso a Roma. "Sono qui per ribadire la mia vicinanza", ha detto chiaro e tondo l'ex premier come riportato dal Giornale. "Oggi al Falastin Festival, Giuseppe Conte ha ribadito un impegno politico preciso: il riconoscimento dello Stato di Palestina sarà il primo atto di un governo progressista col Movimento 5 Stelle - ha scritto con tanto di foto del 5 Stelle sul palco Linda Meleo -. Un impegno forte e chiaro. Di fronte al genocidio del popolo palestinese, alla distruzione di Gaza, alle migliaia di civili uccisi, ai bambini privati della propria infanzia, non possiamo accettare che la comunità internazionale continui a voltarsi dall’altra parte".

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Per il consigliere Comunale di Roma, nonché capogruppo del Movimento 5 Stelle, "non bastano le dichiarazioni di circostanza. Servono scelte politiche coraggiose, atti concreti, il rispetto del diritto internazionale e la fine dell’impunità". Da qui l'attacco al governo Meloni che a suo dire "ha scelto l’ambiguità rispetto alle nefandezze di Netanyahu anche davanti a una tragedia umanitaria di proporzioni devastanti. Noi continueremo a chiedere stop al genocidio, la fine dell’occupazione illegale, la tutela della popolazione civile e il riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi".

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E ancora: "La Palestina ha diritto a esistere. Il suo popolo ha diritto a un futuro. E l’Italia deve avere il coraggio di stare dalla parte del diritto internazionale e dei diritti umani. Grazie a Yousef Salman, Presidente della Comunità palestinese di Roma e Lazio, a Habiba Manaa e ad Adila Salman per la direzione del Falastin Festival".

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