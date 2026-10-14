Meloni a valanga contro Ravetto e vannacciani: "Dovevate dimettervi, chi state difendendo?

"La Presidente Meloni ha dichiarato che l’Italia non siede ai tavoli europei per dire sempre sì. Oggi Futuro Nazionale chiede: quali no avete detto? Quando metterete al centro delle vostre azioni il bene degli italiani? Ha detto che la resa dell’Ucraina non sarebbe una vera pace. Ma l’assegno in bianco a Kiev ha portato a una vera pace? Quanto ci è costato e quanto ci continuerà a costare? Il Safe prevede 8 miliardi per l’acquisto di droni. Chi li pagherà? La von der Leyen? No, li pagheranno gli italiani, mentre acquistate armi a debito. Ha utilizzato le accise mobili. Le sembra normale che un cittadino debba aspettare il prossimo decreto per fare il pieno? Per noi deve essere strutturale. Il principio della difesa nazionale non può essere imprescindibile quando si sta all’opposizione e negoziabile quando si governa". Così, intervenendo in Aula sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, la deputata di Futuro Nazionale con Vannacci Laura Ravetto.

"Sarò molto breve replicando soprattutto agli argomenti delle opposizioni, quindi insomma mi concentrerò sul campo larghissimo mettiamola così - la risposta di Meloni -. Collega Ravetto, sul tema del gas russo io riporto quello che è già stato in varie occasioni spiegato dall'amministratore delegato di Eni, Descalzi. Il gas russo non costa meno agli italiani, costa meno ai russi, che è una cosa diversa. Quindi una nuova importazione di gas russo non comporterebbe una riduzione del prezzo, almeno non per diversi anni. E quindi la mia domanda è abbastanza semplice, ma se nel reiterare questa proposta non si stanno difendendo gli interessi italiani, quali sono gli interessi che si stanno difendendo?".