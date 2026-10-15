Conte, mazzata a Bonelli e Fratoianni: "La patrimoniale non funziona", "Non siamo ideologici"

La patrimoniale "l'abbiamo studiata e ristudiata. Vorrei uscire dal quadro ideologico": Giuseppe Conte lo ha detto all'evento "Insieme per il futuro di Roma e del Lazio, un anno dopo" promosso dall'Osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia. Il leader del Movimento 5 Stelle, dunque, boccia e affonda uno dei cavalli di battaglia di Alleanza Verdi e Sinistra, spiegando che in Europa "non ha mai funzionato, perché c'è un problema di calcolo del patrimonio. I mega ricchi poi si spostano facilmente, che gli importa di rimanere in Italia?".

Quando gli è stato chiesto come pensa di affrontare il problema con quelli che dovrebbero essere suoi alleati, ha risposto: con Bonelli e Fratoianni "ne parleremo, ma porterò degli esempi, porterò la documentazione. Non sono ideologico in questo momento". Quelle relative alla politica estera, quindi, non sembrano essere le uniche spaccature nel centrosinistra. Ecco che spunta adesso anche un nuovo tema possibilmente divisivo. Due macro-argomenti che rendono sempre più difficile mettere d'accordo tutte le anime del campo largo, nonostante il forte desiderio della sinistra di impedire una nuova vittoria del centrodestra.