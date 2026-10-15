Conte l'ha fatto ancora, altro video fake contro Meloni. Ma questa volta...

E siamo a due. Per la seconda volta Giuseppe Conte gioca sporco e attacca Giorgia Meloni sui social con un video fake. Un montaggio confezionato ad arte per mostrare ai propri follower qualcosa che, nella realtà, non è mai accaduto. Anche in questa occasione, però, al leader pentastellato è andata male. Conte è stato facilmente smascherato. In una maniera, se possibile, ancora più evidente della prima volta.

Il video pubblicato ieri dal team di Giuseppi voleva far credere che, durante un intervento del grillino, Meloni avesse lasciato il proprio scranno e fosse fuggita a testa bassa dall'Aula. Niente di più falso. Le inquadrature ufficiali delle riprese parlamentari mostrano chiaramente come la premier fosse ancora seduta al proprio posto quando Conte ha finito di parlare. Come ha sottolineato il responsabile della comunicazione di Meloni Tommaso Longobardi, il montaggio postato da Conte e il video originale mostrano due cose ben diverse.