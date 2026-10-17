Realpolitik, Bonelli: "Violenza in piazza? Disapprovo ma... Cosa chiedo al governo"

"Non hanno assolutamente la mia approvazione. Queste cose non aiutano le ragioni di una situazione reale, io oggi ero in piazza a Roma con 300mila persone che hanno manifestato pacificamente, tantissimi giovani e studenti": Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, lo ha detto nello studio di Realpolitik su Rete 4 a proposito di quanto successo nel pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, in diverse piazze italiane, a partire da Torino e Milano, dove la protesta per il carovita ha lasciato spazio a tensioni e violenze.

"Dopodiché - ha subito cambiato discorso Bonelli - oggi la presidente del Consiglio chiede a noi senza ambiguità di condannare. Io da quando sono giovane la violenza l'ho sempre contrastata, quindi da questo punto di vista se la presidente Meloni è soddisfatta di questa posizione... Dopodiché chiedo a chi governa questo Paese quali sono le risposte che dà, a partire da studenti e insegnanti, che sono i meno pagati in Europa, oltre a chiedere a noi da che parte stiamo. Io chiedo a questo governo di dare delle risposte a una crisi sociale che è sempre più profonda, perché la violenza non aiuta mai, anzi, porta sempre dalla parte del torto. E da parte mia ci sarà sempre il più fermo contrasto".