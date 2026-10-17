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Realpolitik, Bonelli: "Violenza in piazza? Disapprovo ma... Cosa chiedo al governo"

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sabato 17 ottobre 2026
Realpolitik, Bonelli: "Violenza in piazza? Disapprovo ma... Cosa chiedo al governo"

2' di lettura

"Non hanno assolutamente la mia approvazione. Queste cose non aiutano le ragioni di una situazione reale, io oggi ero in piazza a Roma con 300mila persone che hanno manifestato pacificamente, tantissimi giovani e studenti": Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, lo ha detto nello studio di Realpolitik su Rete 4 a proposito di quanto successo nel pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, in diverse piazze italiane, a partire da Torino e Milano, dove la protesta per il carovita ha lasciato spazio a tensioni e violenze. 

"Dopodiché - ha subito cambiato discorso Bonelli - oggi la presidente del Consiglio chiede a noi senza ambiguità di condannare. Io da quando sono giovane la violenza l'ho sempre contrastata, quindi da questo punto di vista se la presidente Meloni è soddisfatta di questa posizione... Dopodiché chiedo a chi governa questo Paese quali sono le risposte che dà, a partire da studenti e insegnanti, che sono i meno pagati in Europa, oltre a chiedere a noi da che parte stiamo. Io chiedo a questo governo di dare delle risposte a una crisi sociale che è sempre più profonda, perché la violenza non aiuta mai, anzi, porta sempre dalla parte del torto. E da parte mia ci sarà sempre il più fermo contrasto". 

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"Non si può dire che la sinistra non soffia sul fuoco della violenza - ha detto invece Ylenja Lucaselli di FdI, anche lei ospite del talk -. Un esempio risale a un mesetto fa, quando a Bologna il sindaco Lepore chiama una piazza il giorno dopo la morte di Fakir contro dei poliziotti che sono intervenuti perché chiamati dalla cittadinanza preoccupata. E anche in quel caso io ricordo lo stesso tipo di violenza per le strade di Bologna. Dopodiché quando succede a Milano, a Torino, a Roma, la sinistra continua a minimizzare". 

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