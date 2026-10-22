Cdm, via libera al decreto aiuti per autotrasporti, agricoltura e pesca. Meloni: "Ascoltiamo chi manifesta pacificamente"

Approvato in Consiglio dei ministri il nuovo decreto legge contenente disposizioni urgenti e misure di sostegno destinate ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. Il provvedimento, che prevede interventi volti a garantire la tenuta economica e la continuità operativa delle imprese coinvolte, si è reso necessario dopo le proteste e i blocchi degli ultimi giorni, che soprattutto al Sud hanno impedito di far arrivare la merce nei supermercati e la benzina nei distributori.

Mentre era in corso la conferenza stampa dopo il Cdm, Giorgia Meloni ha commentato il decreto con un video sui social: "Accordo con le associazioni dell'autotrasporto, risorse già in pagamento e nuove misure per agricoltori e pescatori approvate oggi in Consiglio dei Ministri. Il Governo ascolta chi manifesta pacificamente e lavora per dare risposte concrete". E ancora: "In alcune zone pochi soggetti continuano a bloccare le strade e non si fermano lì. Minacciano chi vuole lavorare, tagliano le gomme ai camion dei colleghi. Questa non è protesta, è intimidazione e l'intimidazione non la tolleriamo".

Il decreto introduce una sospensione temporanea dei canoni di leasing sui mezzi impiegati nell'attività d'impresa, riservata esclusivamente alle aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Le imprese, inoltre, avranno la possibilità di sospendere il pagamento dei canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027, con la facoltà di richiedere lo stop al solo rimborso della quota capitale e continuando a versare la quota interessi. Durante l'intero periodo di moratoria, le società di leasing non potranno revocare i contratti in essere. La scadenza naturale del contratto e il piano d'ammortamento slitteranno automaticamente per un periodo pari alla durata della sospensione, senza necessità di adempimenti burocratici aggiuntivi. Gli interessi maturati nei mesi di stop saranno regolati in base alle condizioni contrattuali originarie o secondo accordi specifici tra le parti. La norma verrà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per gli imprenditori del settore della pesca, poi, è previsto un contributo a fondo perduto pari al 10% della spesa sostenuta tra il 1° giugno e il 15 ottobre per far fronte ai maggiori costi d'acquisto del carburante. La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva contenuta nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2026. Il contributo verrà concesso nel pieno rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP. Le risorse alla base del decreto aiuti ammonterebbero nel complesso a 84,4 milioni di euro per il 2026. Per reperirle, l'esecutivo è ricorso a una serie di riprogrammazioni di spesa, tagli a precedenti autorizzazioni e all'impiego di riserve accantonate.