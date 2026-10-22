Albano Carrisi, verità choc su Romina Power: "Ylenia? No, come e quando è finita davvero"

La telenovela finita malissimo tra Albano Carrisi e Romina Power continua a far discutere e appassionare gli italiani. Una storia d'amore durata decenni e terminata in maniera tragica quando la loro figlia Ylenia è sparita nel nulla, la notte di Capodanno tra 1993 e 1994 a New Orleans, negli Stati Uniti. Un giallo ancora irrisolto, visto che della ragazza non c'è stata più traccia. Al Bano, a distanza di oltre 30 anni si è detto convinto che la figlia sia morta, mentre Romina continua a credere in una sua sparizione volontaria.

In ogni caso, un trauma che ha travolto una famiglia anche se, spiega ora il cantante pugliese al settimanale Oggi, la coppia era già finita da qualche mese e quella sciagura è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La crisi, per la precisione, risaliva a due anni prima.