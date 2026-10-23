Realpolitik, Andrea Ruggieri zittisce la sinistra: "Qualche sana manganellata"

"Chi delinque va contenuto se serve, voglio essere chiaro, anche con qualche sana manganellata , poi arrestato e condannato e buttato in carcere perché i pompieri quando c'è un incendio, come dire, anzitutto lo spengono", ha detto l'ex deputato di Forza Italia. "E quindi il processo logico poi si deve compiere più complesso e più lungo e va benissimo. I ragazzi sono in piazza formalmente per protestare contro il carovita, ragazzi che non lavorano quindi non soffrono i salari bassi, ragazzi che vivono con i genitori quindi non soffrono il caro affitti.

"Francamente - ha aggiunto -, io ho visto le immagini come tutti, ho visto una serie di zulù che non sono purtroppo, come diceva Andrea Orlando, né di 5 né 15 né 20, molto griffati con tute molto costose e telefonini da 1000 euro l'uno, non è una condizione di povertà ed erano lì a esibire anzitutto se stessi, il loro ridicolo protagonismo a favore di social network. Tiktok in primis che, ma poi magari ne parleremo dopo, sono piattaforme che dovrebbero forse collaborare un po' di più con le forze dell'ordine e con gli inquirenti anche in funzione di fermare preventivamente chi è malintenzionato nelle giornate come quelle di domani", ha concluso.