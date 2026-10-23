Realpolitik, Andrea Ruggieri zittisce la sinistra: "Qualche sana manganellata"

Al centro del dibattito nell'ultima puntata di Realpolitik, su Rete 4, ancora i disordini e le violenze che hanno interessato Milano lo scorso fine settimana. Ospite nello studio di Tommaso Labate ecco Andrea Ruggieri, che sul tema ha una posizione piuttosto netta.
"Chi delinque va contenuto se serve, voglio essere chiaro, anche con qualche sana manganellata, poi arrestato e condannato e buttato in carcere perché i pompieri quando c'è un incendio, come dire, anzitutto lo spengono", ha detto l'ex deputato di Forza Italia. "E quindi il processo logico poi si deve compiere più complesso e più lungo e va benissimo. I ragazzi sono in piazza formalmente per protestare contro il carovita, ragazzi che non lavorano quindi non soffrono i salari bassi, ragazzi che vivono con i genitori quindi non soffrono il caro affitti.
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"Francamente - ha aggiunto -, io ho visto le immagini come tutti, ho visto una serie di zulù che non sono purtroppo, come diceva Andrea Orlando, né di 5 né 15 né 20, molto griffati con tute molto costose e telefonini da 1000 euro l'uno, non è una condizione di povertà ed erano lì a esibire anzitutto se stessi, il loro ridicolo protagonismo a favore di social network. Tiktok in primis che, ma poi magari ne parleremo dopo, sono piattaforme che dovrebbero forse collaborare un po' di più con le forze dell'ordine e con gli inquirenti anche in funzione di fermare preventivamente chi è malintenzionato nelle giornate come quelle di domani", ha concluso.