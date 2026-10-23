Libero logo
Abbonamento Digitale

Sondaggio-Mannheimer, "forse ha finito la sua crescita": chi rischia di essere a fine corsa

venerdì 23 ottobre 2026
Sondaggio-Mannheimer, "forse ha finito la sua crescita": chi rischia di essere a fine corsa

1' di lettura

Renato Mannheimer svela i numeri dell'ultimo sondaggio realizzato da Eumetra e diffuso durante la puntata di giovedì 22 ottobre su La7. Il campo largo supera sì i partiti di governo di 0,2 punti, ma per l'esperto è una sostanziale parità. Il confronto è infatti del 43 per cento contro il 42,8. Un distacco minimo che, come sottolineato nello studio di Corrado Formigli, resta inferiore al margine d’errore e indica una sostanziale parità.

Supermedia, drammatico calo per pentastellati e Vannacci: chi sale e chi scende, ecco il sondaggio

Crollo per il Movimento 5 Stelle e per Futuro Nazionale nell'ultima Supermedia Agi/YouTrend. Piuttosto stabili tutti...

Focalizzandosi sui singoli partiti, in calo c'è Futuro Nazionale che perde 0,2 punti e scende al 7,1 per cento, mentre Fratelli d’Italia cresce della stessa misura, raggiungendo il 27,7 per cento e confermandosi primo partito. Il Pd di Elly Schlein resta sostanzialmente stabile al 20,1 e il Movimento 5 Stelle arretra al 12,4 per cento (-0,3).

Sondaggio Emg, campo largo spalle al muro: il centrodestra è in vantaggio

Sale Fratelli d'Italia e scendono tutti gli altri. È quanto emerge dal monitoraggio socio-politico di EMG per...

In calo anche la Lega, al 5,6 (-0,2), AVS, al 6,4 (-0,1), e Azione, al 3,2 per cento (-0,1). Forza Italia si conferma al 7,3, mentre Italia Viva sale al 2,4 per cento (+0,1). Invariati +Europa all’1,7 e Noi Moderati all’1,1 per cento. La novità nel confronto tra gli schieramenti è la presenza di Sud chiama Nord di Cateno De Luca nell’aggregazione dei partiti di governo, accreditato dell’1,1 per cento. Proprio sulla forza politica di Roberto Vannacci si è soffermato Mannheimer. "FN continua a calare, questo va detto. Lo confermano tutti gli istituti. Forse ha finito la sua crescita... Non si può sapere".

Qui il sondaggio di Eumetra su La7

tag
sondaggio
eumetra
renato mannheimer

Rilevazioni Sondaggio Emg, campo largo spalle al muro: il centrodestra è in vantaggio

Dl Sicurezza Dl Sicurezza, la stretta anti maranza piace a 6 ragazzi su 10: il sondaggio che annienta la sinistra

Tutte le cifre Sondaggio Piepoli, crollo di Avs e sorpassone del centrodestra sul campo largo: tutte le cifre

ti potrebbero interessare

È sempre Cartabianca, Sallusti smonta la propaganda di Conte: "Lei sarebbe al 20%..."

È sempre Cartabianca, Sallusti smonta la propaganda di Conte: "Lei sarebbe al 20%..."

Bignami asfalta Faraone: "Sei lo stesso che saliva sulla nave della Rackete?"

Bignami asfalta Faraone: "Sei lo stesso che saliva sulla nave della Rackete?"

Redazione
PiazzaPulita, Fratoianni va in tilt sui decreti Sicurezza: "Volete arrestare tutti"

PiazzaPulita, Fratoianni va in tilt sui decreti Sicurezza: "Volete arrestare tutti"

Milano, blitz anti-maranza di Salvini e Sardone: immortalati mentre cancellano scritte contro gli agenti dai muri

Milano, blitz anti-maranza di Salvini e Sardone: immortalati mentre cancellano scritte contro gli agenti dai muri