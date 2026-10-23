Sondaggio-Mannheimer, "forse ha finito la sua crescita": chi rischia di essere a fine corsa

Renato Mannheimer svela i numeri dell'ultimo sondaggio realizzato da Eumetra e diffuso durante la puntata di giovedì 22 ottobre su La7. Il campo largo supera sì i partiti di governo di 0,2 punti, ma per l'esperto è una sostanziale parità. Il confronto è infatti del 43 per cento contro il 42,8. Un distacco minimo che, come sottolineato nello studio di Corrado Formigli, resta inferiore al margine d’errore e indica una sostanziale parità.
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Focalizzandosi sui singoli partiti, in calo c'è Futuro Nazionale che perde 0,2 punti e scende al 7,1 per cento, mentre Fratelli d’Italia cresce della stessa misura, raggiungendo il 27,7 per cento e confermandosi primo partito. Il Pd di Elly Schlein resta sostanzialmente stabile al 20,1 e il Movimento 5 Stelle arretra al 12,4 per cento (-0,3).
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In calo anche la Lega, al 5,6 (-0,2), AVS, al 6,4 (-0,1), e Azione, al 3,2 per cento (-0,1). Forza Italia si conferma al 7,3, mentre Italia Viva sale al 2,4 per cento (+0,1). Invariati +Europa all’1,7 e Noi Moderati all’1,1 per cento. La novità nel confronto tra gli schieramenti è la presenza di Sud chiama Nord di Cateno De Luca nell’aggregazione dei partiti di governo, accreditato dell’1,1 per cento. Proprio sulla forza politica di Roberto Vannacci si è soffermato Mannheimer. "FN continua a calare, questo va detto. Lo confermano tutti gli istituti. Forse ha finito la sua crescita... Non si può sapere".