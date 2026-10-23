Sondaggio-Mannheimer, "forse ha finito la sua crescita": chi rischia di essere a fine corsa

Renato Mannheimer svela i numeri dell'ultimo sondaggio realizzato da Eumetra e diffuso durante la puntata di giovedì 22 ottobre su La7. Il campo largo supera sì i partiti di governo di 0,2 punti, ma per l'esperto è una sostanziale parità. Il confronto è infatti del 43 per cento contro il 42,8. Un distacco minimo che, come sottolineato nello studio di Corrado Formigli, resta inferiore al margine d’errore e indica una sostanziale parità.

Supermedia, drammatico calo per pentastellati e Vannacci: chi sale e chi scende, ecco il sondaggio Crollo per il Movimento 5 Stelle e per Futuro Nazionale nell'ultima Supermedia Agi/YouTrend. Piuttosto stabili tutti...

Focalizzandosi sui singoli partiti, in calo c'è Futuro Nazionale che perde 0,2 punti e scende al 7,1 per cento, mentre Fratelli d’Italia cresce della stessa misura, raggiungendo il 27,7 per cento e confermandosi primo partito. Il Pd di Elly Schlein resta sostanzialmente stabile al 20,1 e il Movimento 5 Stelle arretra al 12,4 per cento (-0,3).

Sondaggio Emg, campo largo spalle al muro: il centrodestra è in vantaggio Sale Fratelli d'Italia e scendono tutti gli altri. È quanto emerge dal monitoraggio socio-politico di EMG per...