Ferrara, il "nucleo anti-maranza": Alan Fabbri, lezione leghista al Pd

Una task force formata da polizia locale, servizi sociali, avvocati, strutture scolastiche, contro le baby gang. A Ferrara nasce il Nam, il primo “Nucleo anti maranza” in Italia, voluto dal Comune della città emiliana per contrastare il fenomeno della microcriminalità giovanile. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Alan Fabbri (Lega), che ha sottolineato come l’iniziativa della sua amministrazione rappresenterà anche «un primo esperimento a livello nazionale». Il Nam «vedrà impegnato in prima linea il Comune di Ferrara» e coinvolgerà avvocati, psicologi, assistenti sociali, la polizia locale ed esperti di sicurezza. E pronti a dare una mano sono anche gli ultrà della Spal, la squadra di calcio locale: «Saranno bene accetti».

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L’annuncio di Fabbri arriva «alla luce anche degli ultimi fatti di cronaca che hanno portato la devastazione di intere città in Italia, come avvenuto a Bologna e Milano». « Non possiamo tollerare che le mamme, le nonne, abbiano paura che i loro nipoti, i loro figli, non riescano ad andare a scuola. Non riusciamo a tollerare che i commercianti abbiano paura di aprire la saracinesca quando ci sono le manifestazioni», ha detto Fabbri nel presentare quella che per il momento sarà un’«azione sperimentale» destinata ad essere affinata.

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La task force avrà principalmente una funzione di prevenzione, ma in seconda battuta anche di «controllo e repressione». «Già in tempi non sospetti avevo lanciato l’allarme maranza spiega il sindaco leghista - perché per noi era un fattore da non poter minimizzare, riconoscendolo invece come una questione da affrontare». E così sarà a Ferrara, dove il Nam sarà attivo già a partire dalle prossime settimane. «Questo nucleo operativo intende anche dare una risposta concreta alla preoccupazione emersa in questi giorni. Con questo esperimento Ferrara risponde, con i fatti, alle richieste di aiuto e sostegno di tanti genitori, famiglie e commercianti, impauriti dalla situazione di insicurezza crescente, dai comportamenti aggressivo e dal disprezzo verso il bene degli altri».

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La mossa del Comune estense ha infiammato il dibattito politico. Dal leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato un applauso, indicando Ferrara come un modello virtuoso da esportare rapidamente nel resto del Paese per restituire serenità alle strade e alle piazze. Di parere opposto le opposizioni cittadine, a partire dal Pd, che hanno espresso dure critiche. Secondo i detrattori, la giunta starebbe utilizzando una terminologia da «propaganda» per alimentare razzismo e allarmismi sociali.