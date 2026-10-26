Maranza, cosa sa Mantovano: "Droga prima delle devastazioni"

Molti dei ragazzi che sono scesi in strada a Milano il 17 e il 18 ottobre, prima di devastare, hanno fatto uso di sostanze stupefacenti. A lanciare l'allarme è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - con delega alla lotta alla droga - Alfredo Mantovano.

Intervenuto in collegamento al Festival delle Regioni, ha fatto sapere che "nei disordini del 17 e 18 ottobre e anche in quelli più contenuti e circoscritti dell’ultimo fine settimana, non trascuriamo un aspetto: e cioè che molti di questi ragazzi, o almeno una fascia perché non voglio generalizzare, prima di darsi alle devastazioni e ai saccheggi hanno assunto sostanze stupefacenti". "La vicinanza - ha aggiunto - alle sostanze stupefacenti purtroppo attraversa ogni forma di devianza oggi presente a livello adolescenziale".

Mantovano ha poi parlato della dipendenza dalle tecnologie digitali: "L'impatto delle dipendenze digitali sulle vite dei nostri ragazzi ha assunto ormai caratteri di emergenza", il grave disagio i cui si trovano alcuni adolescenti "non è causato direttamente dalle tecnologie digitali ma in queste tecnologie trova un canale di amplificazione" e "già con il cosiddetto decreto Caivano abbiamo imposto ai produttori dei dispositivi digitali, nei cui confronti non abbiamo nessun complesso di inferiorità, di installare senza costi aggiuntivi un sistema di parental control sui prodotti messi in commercio in Italia, e questo è uno strumento tecnologico semplice, efficace, che permette ai genitori di creare ambienti digitali sicuri per i minori".