Rifondazione, la vergogna di Acerbo (fresco di accordo col Pd): "È vietato inneggiare ad Hamas?"

A far esplodere il caso sono state le dichiarazioni di Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista, che attraverso alcuni interventi pubblicati su X ha preso le difese di Youssef Shier, l’uomo accusato di essere il responsabile della pagina Instagram "Movimento 17 ottobre" e che per questo è accusato di reati molto pesanti. Acerbo ha definito le accuse e l’esposizione mediatica dell’uomo come un caso da "mostro in prima pagina", sollevando soprattutto una questione legata ai confini della libertà di espressione.
"Quindi? È vietato inneggiare a Hamas", ha scritto il segretario del Prc su X, aggiungendo successivamente che "inneggiare al 7 ottobre non è un reato" e sostenendo che, in una democrazia, sia lecito esprimere posizioni favorevoli a Israele o ad Hamas. Queste dichiarazioni hanno inevitabilmente suscitato l'immediata reazione delle opposizioni. E di alcuni esponenti del Pd.
Crisanti passa da Pd a Rifondazione Comunista: "Io bolscevico, me l'ha chiesto Schlein""È vero. Sono il bolscevico Andrea Crisanti. Il Pd mi presta a Rifondazione Comunista di Maurizio Acerbo&quo...
Pochi giorni fa, il partito di Elly Schlein ha "prestato" il senatore Andrea Crisanti al Gruppo Misto, permettendo così di formare la componente di Rifondazione Comunista e ridurre il numero di firme necessario per presentare le liste del partito alle prossime elezioni. Un'operazione promossa direttamente dalla segretaria dem, che ora è sommersa dalle critiche.
"Non è vietato. È solo immorale, incoerente e irresponsabile. Come inneggiare a Putin. Ma voi 'comunisti' oramai inneggiate a qualsiasi cosa – fascisti, estremisti islamici, terroristi – sia antidemocratico. Complimenti ad Elly Schlein e al Pd per aiutare questa gente ad entrare in Parlamento. Non siete meglio di chi sostiene Casapund", attacca Carlo Calenda. "Gli abbiamo pure prestato un senatore a questo fenomeno", scrive invece l'esponente dell’area moderata del Pd Filippo Sensi.