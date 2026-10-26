Rifondazione, la vergogna di Acerbo (fresco di accordo col Pd): "È vietato inneggiare ad Hamas?"

A far esplodere il caso sono state le dichiarazioni di Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista, che attraverso alcuni interventi pubblicati su X ha preso le difese di Youssef Shier, l’uomo accusato di essere il responsabile della pagina Instagram "Movimento 17 ottobre" e che per questo è accusato di reati molto pesanti. Acerbo ha definito le accuse e l’esposizione mediatica dell’uomo come un caso da "mostro in prima pagina", sollevando soprattutto una questione legata ai confini della libertà di espressione.

"Quindi? È vietato inneggiare a Hamas", ha scritto il segretario del Prc su X, aggiungendo successivamente che "inneggiare al 7 ottobre non è un reato" e sostenendo che, in una democrazia, sia lecito esprimere posizioni favorevoli a Israele o ad Hamas. Queste dichiarazioni hanno inevitabilmente suscitato l'immediata reazione delle opposizioni. E di alcuni esponenti del Pd.