Sondaggio Ghisleri, una mazzata sinistra e maranza: cosa pensa l'81% degli italiani

Nel corso della settimana successiva alle devastazioni dei maranza nelle principali città del Nord Italia - Milano, Torino e Roma -, su giornali e talk show tantissimi intellettuali, politici e giornalisti si sono schierati contro la mossa del governo Meloni di inasprire le pene anche per i giovani ragazzi violenti. "La violenza dello stato", ha accusato l'influencer di sinistra Raffaele Giuliani. Ma come al solito i compagni sono totalmente scollegati dalla realtà. A confermarlo un sondaggio di Alessandra Ghisleri sulle pagine della Stampa.

"Il sondaggio realizzato da Only Numbers restituisce una fotografia interessante - ha spiegato la Ghisleri -, perché mostra due sensibilità che faticano a incontrarsi. Da una parte gli adulti che guardano soprattutto all'ordine pubblico, alla responsabilità individuale, alla necessità di punire. Dall'altra i giovani che sembrano interrogarsi maggiormente sul proprio futuro e sulle opportunità che la società è in grado di offrire loro".