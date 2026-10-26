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Sondaggio Ghisleri, una mazzata sinistra e maranza: cosa pensa l'81% degli italiani

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lunedì 26 ottobre 2026
Sondaggio Ghisleri, una mazzata sinistra e maranza: cosa pensa l'81% degli italiani

2' di lettura

Nel corso della settimana successiva alle devastazioni dei maranza nelle principali città del Nord Italia - Milano, Torino e Roma -, su giornali e talk show tantissimi intellettuali, politici e giornalisti si sono schierati contro la mossa del governo Meloni di inasprire le pene anche per i giovani ragazzi violenti. "La violenza dello stato", ha accusato l'influencer di sinistra Raffaele Giuliani. Ma come al solito i compagni sono totalmente scollegati dalla realtà. A confermarlo un sondaggio di Alessandra Ghisleri sulle pagine della Stampa.

"Il sondaggio realizzato da Only Numbers restituisce una fotografia interessante - ha spiegato la Ghisleri -, perché mostra due sensibilità che faticano a incontrarsi. Da una parte gli adulti che guardano soprattutto all'ordine pubblico, alla responsabilità individuale, alla necessità di punire. Dall'altra i giovani che sembrano interrogarsi maggiormente sul proprio futuro e sulle opportunità che la società è in grado di offrire loro".

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Parliamo ci cifre. L'81% degli intervistati è favorevole a un inasprimento delle sanzioni per i minori, tra i 18 e i 24 anni la percentuale scende al 56.1%. Poco più di uno su due. Numeri chiari e impressionanti, che fotografano perfettamente lo stato d'animo della maggioranza degli italiani stanchi di essere sotto ricatto dei soliti violenti e di certa sinistra che fa finta di non vedere. 

"Il sondaggio ci dice quindi che la distanza tra le generazioni è forte ed è reale - ha proseguito Ghisleri -. Sulle responsabilità, gli italiani sono altrettanto netti. Il 73,7% degli intervistati ritiene che vadano riviste l'età imputabile e le pene previste, mentre l'82,5% pensa che dei danni debbano rispondere anche genitori, famiglie o tutori. Eppure, per circa un italiano su tre (33.6%), tra le misure più efficaci ci sono percorsi educativi e lavori socialmente utili obbligatori. Questo è un dato che merita attenzione, perché dentro la richiesta di punire esiste anche una domanda di recupero".

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