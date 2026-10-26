Covid, Bignami smaschera Roberto Speranza con questo video: "Zero rispetto"

Insieme a Giuseppe Conte, Roberto Speranza è stato il grande protagonista - in negativo - della stagione italiana della pandemia da Covid-19. L'ex ministro della Salute del governo Conte II si è presentato in Commissione Covid per rispondere alle domande sulla pessima gestione del suo Esecutivo. Dopo tanto parlare, il compagno Speranza ha voluto concludere il suo intervento con una citazione: quella di Papa Francesco. C'è un ma. A quanto pare, le agenzie stampa avevano già i virgolettati del suo intervento prima che lo stesso Speranza proferisse parola in Commissione. Questo dettaglio ha insospettito i membri della Commissione.

"E voglio chiudere come ultima frase con Papa Francesco", l'intervento di Speranza. "Stanno uscendo delle agenzie su quello che dice prima che lei lo dica", gli ha fatto notare il presidente della Commissione Lisei di FdI. "Queste però sono le cose che dico io in giro per l'Italia - si è difeso Speranza -. Io queste cose le dico sempre. I miei appunti sono noti, la mia posizione è nota. Non sto dicendo nulla che non abbia già detto". "Magari ha parlato alla stampa prima di venire in Commissione", hanno chiosato i membri della Commissione. I video dell'intervento di Speranza è stato ricondiviso da Galeazzo Bignami sui social: "Il rispetto per la commissione covid da parte della sinistra. Senza parole".