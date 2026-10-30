"Mi permetto di leggere questo, spaccare il muso a Donzelli": sinistra ko, viene giù lo studio

A Dritto e Rovescio le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, fanno a pezzi la narrazione della sinistra su Siher già tornato libero dopo la discussa decisione della Gip del tribunale di Milano. Le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia non fanno certo piacere a Maria Elena Boschi che lo ascolta in studio: "Mi permetto di citare un articolo del Giornale di Felice Manti, che riferisce alcune delle chat che sicuramente il giudice non ha potuto valutare, in cui c'è scritto che su questa piattaforma moderata, diciamo così, da questo signor Siher, c'erano frasi ovviamente di pace e amore, come per chi va a manifestare, se volete spaccare i negozi o rubare, fatelo allo Stato e ai negozi dei ricchi, oppure ragazzi dovremmo fare un colpo di Stato".

E ancora: "C'era anche, mi dispiace dirlo, solidarietà a Giovanni Donzelli, 'spaccare anche il muso a Donzelli, spaccare gli istituti di credito è giusto, assaltare l'Apple è giusto', questo per dire cosa? Che insomma, quando poi leggo che l'intendimento secondo il giudice è quello di Siher di limitarsi e promuovere una mobilitazione collettiva, consapevole, con l'obiettivo di favorire a formare una coscienza collettiva, torno a dire, la magistratura è indipendente, ma magari se la coscienza collettiva significa fare queste cose, spererei che i nostri giovani avessero un'altra coscienza collettiva, magari quella dei diritti accompagnati ai doveri, di rimboccarsi le maniche, di studiare, di lavorare, di crescere in un'Italia bella come noi speriamo di poterli lasciare". Ovazione in studio.