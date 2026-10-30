Cobolli si ritira per infortunio e piange in diretta. Cosa gli sussurra Berrettini

L'azzurro Flavio Cobolli è stato costretto al ritiro a Vienna, in lacrime per un problema fisico. Matteo Berrettini accede così ai quarti di finale e venerdì affronterà De Minaur. Sul 5-2, al cambio di campo, Cobolli è scoppiato in lacrime, nascondendo il volto sotto l'asciugamano. Consolato dall'amico Berrettini, Flavio ha deciso di ritirarsi e di non proseguire la partita.

Cobolli aveva già accusato alcuni problemi fisici nel match d'esordio contro Dimitrov, quando era stato costretto a richiedere un medical time-out tra il secondo e il terzo set. Anche in questa occasione, come contro il bulgaro, il romano è sceso in campo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno ora da valutare in vista del Masters 1000 di Parigi e, soprattutto, delle Atp Finals, vista la qualificazione ormai vicina.

Virale il video di Berrettini che dopo la fine anticipata del match si siede di fianco all'amico per consolarlo: "Ora vedi tutto nero, ma non prendere decisioni affrettate". Un consiglio da fratello maggiore, come il Martello regalava a un Flavio poco più che bambino.

Poco dopo, è lo stesso Cobolli a rassicurare tutti sulle sue condizioni. Il tennista romano è in piena corsa per le Atp Finals e poi, soprattutto, fra i convocati dell'ItalDavis per le Final Eight di Bologna. Ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, come ha scritto lo stesso giocatore sui social, a tarda notte. "Vienna, mi dispiace salutarti così. Amo questo torneo e avevo tantissima voglia di sfidare Matteo, con tutti voi sugli spalti - ha scritto -. Ho sentito qualcosa nel match dell'altra sera, ma ho voluto provarci fino in fondo. Oggi però ho capito che continuare avrebbe significato forzare troppo e mi sono dovuto fermare. Quelle lacrime non erano di dolore. Erano emozione, forse un po' di stress e la delusione di dover lasciare il campo quando avrei voluto solo restarci. Domani - ha aggiunto riferendosi alla giornata di oggi - farò tutti gli esami e vi aggiornerò appena possibile. Non preoccupatevi, conto di esserci a Parigi. Grazie per tutto l'affetto".