Piazzapulita, Bocchino fa impazzire Formigli e sinistra: "Gli italiani si dividono in due categorie"

Acceso botta e risposta tra Emiliano Fittipaldi e Italo Bocchino sul rilascio di Youssef Siher - sospettato di aver avuto un ruolo nell'organizzazione del Movimento 17 Ottobre - nello studio di Piazzapulita, il talk di approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli.
Quando il conduttore osserva che gli italiani di seconda generazione come lui ricevono quel che gli spetta e che non ci sono differenze tra noi e loro, Bocchino non ci sta e grida forte: “Gli abbiamo regalato la democrazia, gli abbiamo regalato la libertà. In Marocco non avrebbe potuto fare ciò che ha fatto qui”.
Bocchino, poi, prosegue nella sua idea di cittadinanza: "Non è come dice Fittipaldi che Siher è un italiano come te. Gli italiani si dividono in due categorie caro Emiliano: l'italiano di sangue italiano e chi è stato naturalizzato italiano. Questa è la legge, poi la puoi cambiare. La legge italiana dice che è il sangue che stabilisce la cittadinanza, ti devi convincere”.
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Fittipaldi replica criticando duramente le affermazioni del giornalista: "Questo sottolineare in continuazione che quelli come lui ci devono ringraziare è di una gravità al limite del razzismo. Non esistono italiani di Serie B e italiani di Serie A. Non è il sangue che stabilisce la cittadinanza".
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Si unisce a lui anche Formigli: “Questo è un paternalismo insopportabile, Siher è un ragazzo nato in Italia e tutti questi figli di immigrati o anche immigrati hanno ottenuto ciò che gli spettava di diritto e hanno dato molto, perché fanno lavori che noi non facciamo più e si spaccano la schiena. A questi immigrati non è che noi non stiamo regalando niente, gli stiamo dando ciò che gli spetta. Se a parità di reato – conclude il conduttore di Piazzapulita – un immigrato divenuto cittadino italiano viene mandato via e io invece no, viene commesso qualcosa che è contro la Costituzione. Non me ne frega niente se c'è una legge, è una legge secondo me incostituzionale, perché vìola il principio dell'articolo 3”.
Bocchino contro Fittipaldi e Formigli: guarda qui il video di Piazzapulita su La7