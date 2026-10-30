Piazzapulita, Bocchino fa impazzire Formigli e sinistra: "Gli italiani si dividono in due categorie"

Acceso botta e risposta tra Emiliano Fittipaldi e Italo Bocchino sul rilascio di Youssef Siher - sospettato di aver avuto un ruolo nell'organizzazione del Movimento 17 Ottobre - nello studio di Piazzapulita, il talk di approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli.

Quando il conduttore osserva che gli italiani di seconda generazione come lui ricevono quel che gli spetta e che non ci sono differenze tra noi e loro, Bocchino non ci sta e grida forte: “Gli abbiamo regalato la democrazia, gli abbiamo regalato la libertà. In Marocco non avrebbe potuto fare ciò che ha fatto qui”.

Bocchino, poi, prosegue nella sua idea di cittadinanza: "Non è come dice Fittipaldi che Siher è un italiano come te. Gli italiani si dividono in due categorie caro Emiliano: l'italiano di sangue italiano e chi è stato naturalizzato italiano. Questa è la legge, poi la puoi cambiare. La legge italiana dice che è il sangue che stabilisce la cittadinanza, ti devi convincere”.