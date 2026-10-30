Sciopero, a Milano 30mila occupano la tangenziale. L'orrore sulla "testa della Meloni"

A Milano come a Bologna e Torino: nel giorno dello sciopero del 30 ottobre i manifestanti occupano le tangenziali con l'obiettivo di creare più disagio possibile ai cittadini e cogliere di sorpresa forze dell'ordine e autorità. Il resto del campionario è ben noto: insulti alla premier, con la folla a Livorno che sventola la foto di Giorgia Meloni "a testa in giù", come sottolinea il Giornale. C'è poi lo striscione della "Generazione Maranza" con una sneaker disegnata che schiaccia le teste di Meloni, Salvini, Valditara e Vannacci. A Napoli, invece, hanno deciso di bruciarla direttamente, la foto del presidente del Consiglio.

All'ora di pranzo il corteo dello sciopero a Milano è entrato in Tangenziale Est. I manifestanti sono saliti a piedi dalle rampe d'accesso in fondo a via Palmanova e cantano "Bella ciao". Non ci sono state tensioni con le forze dell'ordine, che avevano schierato blindati e agenti in tenuta antisommossa all'imbocco. In corteo, da quanto si apprende, ci sono oltre 30mila persone. Studenti e Usb erano partiti in mattinata da piazzale Leonardo da Vinci e da piazza Duca d'Aosta, poi si sono uniti in piazzale Loreto.

Per ovvia precauzione, d'intesa con la Prefettura e le Forze dell'Ordine, oltre alle aree di servizio Cascina Gobba Est e Ovest, è stato chiuso il tratto della Tangenziale Est compreso fra le uscite di Cologno Monzese Ovest e Milano Viale Forlanini in ambedue le carreggiate. Sono attive le deviazioni temporanee sulle principali direttrici interessate: A51 in direzione nord: uscita obbligatoria a Forlanini; A51 in direzione sud: uscita obbligatoria a Cologno Monzese Ovest; A52 in direzione sud: deviazione verso A4/Venezia; A50 Sud: chiusura del ramo verso San Giuliano/A51, con deviazione su A1 in direzione Melegnano e successiva A58 Tangenziale Est Esterna di Milano. La concessionaria ha attivato i presidi necessari per gestire i deflussi veicolari nell'area compresa tra le uscite di Milano Viale Forlanini e Cascina Gobba. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica, seguire le indicazioni del personale presente e, ove possibile, programmare percorsi alternativi.

Circolazione bloccata anche a Bologna, dove gli scioperanti sono entrati in tangenziale al grido di "fateci passare" e sventolando bandiere Usb. Una volta superato il cordone di polizia in via Stalingrado, in centinaia si sono riversati sull'importante arteria a scorrimento veloce della città, portando alla chiusura delle uscite Fiera sull'A14, e dalla 5 alla 8 sull'A13 Arcoveggio. Il traffico, ovviamente, è impazzito.