"Mara Venier come Eichmann": Siher, la frase sconcertante

Mara Venier paragonata ad Adolf Eichmann, il criminale nazista responsabile della deportazione degli ebrei: è il pesante attacco rivolto alla conduttrice Rai da Youssef Siher attraverso un post pubblicato su X il 13 ottobre 2024, come ricostruisce il Secolo d’Italia.

Nel mirino di Siher era finita un’intervista rilasciata da Venier al Corriere della Sera il 13 febbraio 2024, nella quale la conduttrice aveva spiegato di aver letto un comunicato dell’amministratore delegato Rai Roberto Sergio perché, in quanto dipendente dell’azienda, aveva seguito una precisa indicazione. "Se l’amministratore delegato mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio", aveva dichiarato, ribadendo anche la condanna del massacro del 7 ottobre e la necessità di ricordare le vittime innocenti di Gaza.

Parole che Siher aveva strumentalmente accostato alla celebre giustificazione "ho solo eseguito gli ordini", utilizzata nel suo paragone con Eichmann. Un’associazione che ha trascinato Mara Venier al centro di un attacco personale per aver semplicemente spiegato le circostanze professionali in cui aveva letto una nota ufficiale della Rai. Il Secolo d’Italia ricorda inoltre altri interventi pubblicati da Siher sui social, tra cui polemiche sull’Islam in Italia e attacchi a giornalisti e commentatori.