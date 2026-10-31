Gli elettori dem sono più saggi dei loro politici

Un sondaggio fatto da Youtrend per SkyTg24 certifica che il 77 per cento degli italiani condivide le ragioni delle proteste contro il carovita e il prezzo dei carburanti ma, e qui sta la sorpresa, una percentuale praticamente identica, approva «molto o abbastanza» le misure dell’ultimo pacchetto sicurezza emanato dal governo per contenere la degenerazione delle proteste stesse, in particolare l’obbligo per i genitori di pagare i danni causati dai figli minorenni. Quindi sì al diritto di manifestare, no all’impunità per i violenti e su questo sono d’accordo anche oltre il 50 per cento degli interpellati che si dichiarano votanti di uno dei partiti che compongono il campo largo della sinistra.

A stare ai commenti che la maggior parte dei leader di sinistra ha fatto su quei provvedimenti (tipo «Stato di polizia») si dovrebbe concludere che più di tre italiani su quattro sono diventati fascisti o giù di lì, cosa ovviamente stupida solo a pensarla. È invece che pure la maggior parte degli italiani di sinistra sono banalmente più saggi, e liberali, dei loro riferimenti politici, pensano che quello alla protesta e quello alla legalità siano due diritti che vanno tenuti insieme senza cedimenti da una parte o dall’altra, all’occorrenza anche con la forza.

Cosa ci sia di illiberale in questo principio che il governo ha fatto suo è davvero un mistero che non si spiega se non con il fatto che la sinistra italiana, per arginare il fenomeno Cinque Stelle, si è arroccata in un veterocomunismo incapace di leggere la realtà dei tempi, inchiodata a posizione ideologiche anche quando queste sbattono contro la verità e, come prova il sondaggio di cui sopra, contro il sentire del proprio potenziale elettorato. Per la destra, ovviamente, è tutta manna dal cielo.