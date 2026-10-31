"I vetrai così lavorano": il delirio del Piddino Pacini in tv dopo le devastazioni

Dopo le violenze di piazza a Milano, con negozi devastati e vetrine ridotte in frantumi, arriva la frase che fa più male dei sassi lanciati. Qualcuno, dalla sinistra, sostiene che nessuna commessa ha perso il posto e che, anzi, le vetrine spaccate avrebbero creato "opportunità di lavoro" per i vetrai. Il dem Pacini a Dritto e Rovescio stavolta la spara davvero grossa. Un’affermazione che Fratelli d’Italia ha definito semplicemente "vergognosa". I vetrai, professionisti che sistemano vetri e allestiscono vetrine, si ritrovano così trasformati in alibi. La loro professionalità, fatta di precisione, sicurezza e cura del dettaglio, viene ridotta a conseguenza fortunata di un atto vandalico. Come se il danno inflitto a chi ogni mattina alza la saracinesca fosse un regalo all’economia.

Non è lavoro: è riparazione forzata di ciò che non doveva essere distrutto.I commercianti pagano assicurazioni, giorni di chiusura, merci rubate e la paura di riaprire. I dipendenti rischiano di restare a casa. I vetrai, invece, vengono chiamati in causa come se la loro attività giustificasse il caos. Le parole dell'esponente di sinistra di certo solleveranno diverse polemiche. Del resto è il mood narrativo della sinistra di questi giorni caldi con una tendenza nemmeno mal celata a giustificare quanto accaduto.