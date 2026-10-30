Dritto e rovescio, Cruciani zittisce lo studente Filippo: "Vai dallo psicologo"

Politica, polemiche e psicologia. A Dritto e rovescio, su Rete 4, la discussione sulle proteste di piazza e Youssef Siher prende una piega strana quando Giuseppe Cruciani affronta Filippo, studente e attivista.

Il ragazzo contesta subito la linea della trasmissione: "E' quanto mai ridicolo concentrare tutta l'attenzione su questo tema del ragazzo, dei maranza, quando ci sono state molte altre manifestazioni che sono state pacifiche, anche lo scorso weekend, anche lo scorso, anche il weekend famoso dello scontro. Sto parlando come studente e mi accorgo...".

Cruciani interviene a muso duro: "Qui parliamo di Siher, vada in un'altra trasmissione dove si parlerà dei problemi dell'istituzione...". Filippo ribatte: "Ma no, non è vero, non mi sembra...". "Qui si parla di Siher, lei di che cosa vuole parlare? Dei suoi problemi? Vada da uno psicologo, vada da uno psicologo!", insiste il conduttore de La Zanzara su Radio 24. "Non vado dallo psicologo, perché neanche gli italiani avrebbero i soldi per andarci, non si sta parlando solo di Siher", tiene duro Filippo buttandola un po' in politica. "Io sto parlando del caso Siher, se lei vuole parlare dei problemi degli universitari, vada da un'altra parte", la chiude Cruciani mentre il pubblico in studio rumoreggia.

La discussione prosegue, sempre animata. "I giovani? Io ne conosco tanti che se ne fottono, vanno a lavorare, a studiare e se ne sbattono delle proteste, chiaro?". "Sai qual è il tasso di disoccupazione giovanile? Sai qual è il tasso di precariato?", domanda allora Filippo. Gli risponde Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli d'Italia anche lui ospite di Del Debbio: "Il minimo storico da quando c'è la Meloni. Informati! Il minimo storico da quando c'è la Meloni. Studia i numeri. Studia i numeri dei tempi indeterminati. Studia i numeri della disoccupazione e dell'occupazione in Italia da quando c'è la Meloni<3.