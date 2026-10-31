Sondaggio Youtrend, Giorgia Meloni vola: di quanti punti stacca il Pd

Fratelli d’Italia torna a crescere e si conferma primo partito, staccando il Partito democratico di oltre 8 punti. È la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio Youtrend per SkyTG24. Un’indagine realizzata tra il 27 e il 28 ottobre 2026 su un campione di 810 maggiorenni. Rispetto alla precedente rilevazione dell’8 ottobre, Fdi guadagna l’1,1% salendo al 28,1% nelle intenzioni di voto. E soprattutto allunga il distacco su un Pd che si attesta al 19,9%, in flessione dello 0,5%. Stabile invece il Movimento 5 Stelle, che si conferma la terza forza del Paese col 13,5%. Nel centrodestra si registra poi l’aggancio di Futuro Nazionale, in calo dello 0,8% al 7%, da parte di Forza Italia, che cala dello 0,4%, mentre la Lega risale al 5% (+0,2%). Quanto al centrosinistra, oltre a Pd e M5S, va segnalata la forte crescita (+0,6%) di Alleanza Verdi Sinistra, che si attesta al 6,4%.

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Tra le forze minori, Azione è al 3,4% (+0,1), Italia viva al 2,7% (+0,2), Ora! dell’economista Michele Boldrin all’1,2% e Noi moderati all’1%, entrambe stabili. Sud chiama nord, il neonato movimento politico di Cateno De Luca - che ieri ha ufficializzato il suo passaggio nelle fila della colazioni di centrodestra è allo 0,8%,. Infine, le altre liste di centrosinistra sono all’1,5% e gli altri partiti complessivamente al 2,5% (-0,2). Indecisi e astenuti si attestano invece al 33,9%. Venendo alle coalizioni, il centrosinistra è ancora in vantaggio sulle forze della maggioranza, visto che gli viene attribuito il 44% contro il 41,9%. Il restante 14,1% si distribusce tra forze esterne ai due poli: Futuro nazionale, Azione, Ora! e altre liste.

Sondaggio Pagnoncelli, Vannacci ha perso un punto secco: chi fai il botto Futuro nazionale di Roberto Vannacci perde quasi un punto nelle intenzioni di voto, scendendo dall'8,8% di settembre...