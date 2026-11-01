Roberto Vannacci, in sei lasciano Futuro Nazionale: "Decisioni calate dall'alto"

Terremoto in Futuro Nazionale. In provincia di Cosenza, il partito dell'ex generale Roberto Vannacci subisce ben cinque addii. Eugenio Salerno (Castrovillari), Simona Russo (Cosenza), Francesca Rosito (Morano Calabro), Gianfranco Groccia (Spezzano Albanese) e Vincenzo Borrelli (Altomonte), insieme a Gaetano Falabella, cofondatore del comitato di Francavilla Marittima, hanno annunciato oggi la loro fuoriuscita definitiva dal movimento, dopo una preliminare fase di autosospensione. Alla base della decisione, definita "collettiva e ponderata", non vi sono questioni personali, "ma divergenze sul metodo, sulla gestione organizzativa e sull'indirizzo politico del movimento".

Tra le lamentele quella delle "decisioni calate dall'alto, scarsa partecipazione e un crescente distacco dalle comunità locali". I sei parlano di "troppo estrema e distante da un centrodestra moderno, equilibrato e responsabile". E ancora: "Non si può contestare agli avversari il ricorso a logiche familiari e poi evitare di rispondere alle stesse domande quando riguardano il proprio movimento", attaccano Salerno, Russo, Rosito, Groccia, Borrelli e Falabella.