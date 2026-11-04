L'Iran minaccia: "Se gli Usa ci attaccano dall'Europa, bombarderemo anche le basi in Italia"

L'Iran minaccia attacchi all'Europa e all'Italia. "Se l’America utilizzerà le sue basi in Europa, comprese quelle in Italia e in Germania, i missili iraniani saranno lanciati verso l’Europa", ha dichiarato il membro della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, Ahmad Bakhshayesh Ardestani, a Euronews. Secondo quanto riferito, un eventuale nuovo scontro con gli Stati Uniti potrebbe estendersi e colpire anche 'il cuore dell'Europa', hanno avvertito i media statali di Teheran. Lo scorso sabato, Mojtaba Khamenei ha dato ordini per una risposta “senza restrizioni geografiche” a qualsiasi minaccia nemica. "Nei due conflitti precedenti non lo abbiamo fatto, ma questa volta non lasceremo che il sostegno fornito dall’Europa all’America per un attacco contro l’Iran resti senza conseguenze”, ha concluso Ardestani.

Intanto, in Iran si esulta per la sconfitta politica di Donald Trump nelle elezioni di midterm. "La nazione iraniana ha inflitto una sconfitta strategica a Trump sul campo di battaglia e nello Stretto di Hormuz, e una sconfitta politica a Washington”, ha scritto Mohsen Rezaei su X. Il capo della sicurezza iraniana ha poi aggiunto che "chiunque attacchi l’Iran ne pagherà il prezzo".