Libero logo
Abbonamento Digitale

L'Iran minaccia: "Se gli Usa ci attaccano dall'Europa, bombarderemo anche le basi in Italia"

mercoledì 4 novembre 2026
L'Iran minaccia: "Se gli Usa ci attaccano dall'Europa, bombarderemo anche le basi in Italia"

1' di lettura

L'Iran minaccia attacchi all'Europa e all'Italia. "Se l’America utilizzerà le sue basi in Europa, comprese quelle in Italia e in Germania, i missili iraniani saranno lanciati verso l’Europa", ha dichiarato il membro della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, Ahmad Bakhshayesh Ardestani, a Euronews. Secondo quanto riferito, un eventuale nuovo scontro con gli Stati Uniti potrebbe estendersi e colpire anche 'il cuore dell'Europa', hanno avvertito i media statali di Teheran. Lo scorso sabato, Mojtaba Khamenei ha dato ordini per una risposta “senza restrizioni geografiche” a qualsiasi minaccia nemica. "Nei due conflitti precedenti non lo abbiamo fatto, ma questa volta non lasceremo che il sostegno fornito dall’Europa all’America per un attacco contro l’Iran resti senza conseguenze”, ha concluso Ardestani.

Intanto, in Iran si esulta per la sconfitta politica di Donald Trump nelle elezioni di midterm. "La nazione iraniana ha inflitto una sconfitta strategica a Trump sul campo di battaglia e nello Stretto di Hormuz, e una sconfitta politica a Washington”, ha scritto Mohsen Rezaei su X. Il capo della sicurezza iraniana ha poi aggiunto che "chiunque attacchi l’Iran ne pagherà il prezzo". 

tag
iran
usa
donald trump
europa

La relatrice Onu Il delirio di Francesca Albanese di fronte a questo video: "Spero che gli italiani se lo ricordino"

Delirio comunista Trump, Ilaria Salis si copre di ridicolo: "Meloni, il vento sta cambiando!"

A DiMartedì DiMartedì, Giannini: "Meloni con Trump? Una scommessa sbagliata, un disastro"

ti potrebbero interessare

Meloni, la troupe di PiazzaPulita provoca? Lei li smonta in tempo record: "Vedo che ve ne frega molto"

Meloni, la troupe di PiazzaPulita provoca? Lei li smonta in tempo record: "Vedo che ve ne frega molto"

M5s, "per due vetrine rotte...": dove si spingono i grillini pur di attaccare Meloni

M5s, "per due vetrine rotte...": dove si spingono i grillini pur di attaccare Meloni

Redazione
Midterm, Fidanza spiana la sinistra: "Si intesta risultato Usa perché incapace di vincere in Italia"

Midterm, Fidanza spiana la sinistra: "Si intesta risultato Usa perché incapace di vincere in Italia"

Kelany, lite in Aula con i 5 Stelle: "Sbattuta sui social la sua foto". L'ultima vergogna sulla figlia di Meloni

Kelany, lite in Aula con i 5 Stelle: "Sbattuta sui social la sua foto". L'ultima vergogna sulla figlia di Meloni