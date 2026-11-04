Sondaggio Mannheimer, "perché sono nebulosi": il dato che spiega tutto

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in onda il solito appuntamento con "Il sondaggio è servito", la consueta rubrica sui sondaggi che ospita in collegamento Renato Mannheimer. Il direttore di Eurometra ha spiegato un aspetto fondamentale ai telespettatori di La7, ovvero il motivo per cui alcuni sondaggi danno il centrosinistra in vantaggio sul centrodestra e viceversa. In poche parole, tutto dipende dai vari partitini che aderiscono a una coalizione o all'altra. Questi piccoli movimenti politici sono fondamentali per consentire alle due coalizioni di raggiungere il premio di maggioranza previsto dalla nuova legge elettorale.

"Ora vorrei dire che i sondaggi in questo periodo sono molto nebulosi perché c'è chi come Ipsos che dà il centrosinistra molto davanti, chi come Swg un pochino, chi come Only Numbers della bravissima Ghisleri dà davanti il centrodestra - le parole di Mannheimer -. A me vengono sostanzialmente pari. Tutto questo dipende dal fatto di considerare o meno i piccoli partiti. Dovete sapere che la legge elettorale spinge ad aggregazioni più ampie possibili per raggiungere il premio di maggioranza del 42%. Allora il centrosinistra sta imbarcando il Psi, Onorato. Il centrodestra imbarca Sud Chiama Nord. E questi partiti sono difficili da individuare e questo porta un po' di confusione".