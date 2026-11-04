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Il delirio di Francesca Albanese di fronte a questo video: "Spero che gli italiani se lo ricordino"

mercoledì 4 novembre 2026
Il delirio di Francesca Albanese di fronte a questo video: "Spero che gli italiani se lo ricordino"

2' di lettura

Dopo Ilaria Salis, è la volta di Francesca Albanese. "Congratulazioni al dottor Abdul El Sayed e a tutti i candidati negli Stati Uniti che hanno sconfitto lo sforzo della lobby pro-apartheid di eleggere politici che sostengono la pulizia etnica e i crimini di atrocità di Israele in Palestina. Che questo sia l'inizio della fine del dominio di illegalità che ci è stato imposto".

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E ancora: "Mentre gli elettori USA rigettano Trump e il suo appoggio incondizionato a Israele, in Italia la destra continua a essere il sostenitore europeo più fedele dell’apartheid e del genocidio in Palestina. Spero gli elettori italiani se ne ricordino l’anno prossimo. Tempo di umanità". Insomma, ancora una volta la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati non perde occasione per attaccare il governo Meloni e i suoi elettori, addirittura accusandoli di essere pro-apartheid. 

Prima di Albanese, anche Salis non è stata da meno. "Sconfitta cocente per Donald Trump, l’alleato-padrone degli pseudo-patrioti italiani ed europei. Una vittoria resa possibile anche dalla crescente forza della componente socialista all’interno del Partito Democratico americano. Meloni, sei la prossima! Il vento sta cambiando…", ha scritto su X l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana. 

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francesca albanese
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