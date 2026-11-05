Kimi Antonelli dovrà pagare 35mila euro: la clamorosa beffa per ottenere il trofeo

Kimi Antonelli ha conquistato il titolo mondiale di Formula 1, ma per portarsi a casa il trofeo più prestigioso dovrà aspettare ancora. E, soprattutto, mettere mano al portafoglio: la replica ufficiale del premio assegnato dalla Fia ha un costo di circa 35 mila euro. Il riconoscimento vero e proprio sarà consegnato al pilota Mercedes il 12 dicembre, durante la cerimonia di premiazione federale in programma a Shanghai. La mancata consegna immediata non è una dimenticanza né una particolarità riservata al ventenne bolognese. La Federazione assegna tradizionalmente il trofeo iridato soltanto nell'appuntamento di fine stagione, quando vengono celebrati i campioni delle diverse categorie automobilistiche.

Una scelta legata anche alla necessità di attendere la conclusione definitiva del campionato e scongiurare eventuali ricorsi o modifiche ai risultati. Antonelli, dunque, dovrà pazientare ancora qualche settimana prima di ricevere ufficialmente il simbolo del suo trionfo. La curiosità riguarda il costo della copia che il campione potrà conservare. Per avere una replica ufficiale del trofeo, sul quale vengono riportati i nomi dei vincitori del Mondiale, la cifra richiesta è di 35mila euro. Una somma tutt'altro che simbolica, anche per un pilota che ha appena raggiunto la vetta della categoria.

Il tema economico accompagna in questi giorni la nuova vita da campione di Kimi. Il padre Marco, intervenuto sul tema della gestione dei guadagni del figlio, aveva chiarito: "Da rookie non guadagna decine di milioni di euro. In tanti hanno ironizzato sulla paghetta ma nessuno tocca i soldi di nostro figlio e pago sempre per lui anche se è un pilota di F1, sarebbe inconcepibile il contrario". E ancora: "La paghetta è un modo per insegnargli a risparmiare, ad avere una gestione giudiziosa dei soldi. Non vogliamo che arrivi a fine carriera senza avere niente”. Il Mondiale è già suo, il trofeo arriverà a dicembre. Per conservarne una copia, invece, servirà un assegno da 35mila euro.