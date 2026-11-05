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Sondaggio Porta a Porta, il doppio scenario premia Giorgia Meloni: panico a sinistra

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giovedì 5 novembre 2026
Sondaggio Porta a Porta, il doppio scenario premia Giorgia Meloni: panico a sinistra

2' di lettura

Fratelli d'Italia si conferma primo partito attestandosi al 28,5%, nell'ipotesi che fosse Conte candidato a Palazzo Chigi e al 28% in quella fosse la Schlein. Segue il Pd che sarebbe al 20% nell'ipotesi che fosse Elly Schlein candidata a Palazzo Chigi mentre calerebbe al 18,7% (-1,3%) se il candidato del Campo largo fosse Giuseppe Conte. È quanto emerge dal sondaggio dell'istituto Noto per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, invece, si attesterebbe al 11% con la Schlein alla giuda della coalizione di centrosinistra e salirebbe al 14% (+3%) se fosse Conte il leader. Forza Italia è al 7% con Conte e al 6,7% con Schlein, Futuro nazionale (Vanacci) sarebbe al 6% con Schlein candidata e al 5,5% con Conte leader, la Lega è al 6% in ogni caso. Anche Alleanza Verdi e Sinistra è al 6% in entrambe le ipotesi.

Azione-Spazio pubblico è al 3,3% con la Schlein e al 3,8% con Conte, Italia Viva sarebbe al 2,8% con la Schlein e al 2% con Conte leader. Noi moderati che sarebbe all'1,5% in entrambi i casi mentre Sud chiama Nord (Cateno De Luca) sindaci d'Italia sarebbe all'1, 3% con Schlein e all'1,2% con Conte. Progetto civico-Avanti Psi è all'1 in ogni caso come +Europa (1%) mentre 'Uno più uno' (Ruffini-Gabrielli) si attesterebbe all'1% con Conte e allo 0,8% con Schlein.

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Infine La lista Liberaldemocratici (Marattin) è allo 0,5% comunque mentre gli 'altri' si attesterebbero al 4,1% con Schlein e al 2,3% con Conte. In generale, il centrodestra è al 44,7% con Conte e al 44,% con Schlein, mentre il campo largo sarebbe al 43,7% con Conte Leader e al 42,6% con Schlein. La stima dell'affluenza è al 63% con Conte e al 62% con Schlein. 

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