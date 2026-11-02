Vannacci, voci pesanti: "Sondaggi ammaestrati, cosa so io"

"I sondaggi sono fatti da delle agenzie ammaestrate che non hanno lo scopo di rappresentare la realtà ma quella di manipolarla". Dopo aver perso l'1,6% (dati Supermedia YouTrend) nell'ultimo mese e mezzo, Roberto Vannacci - a margine di un punto stampa a Milano - ha dichiarato di non avere alcuna fiducia nei confronti delle rilevazioni politiche. Per poi aggiungere: "I veri sondaggi li faccio per la strada, li ho fatti al Lucca Comics tre giorni fa dove sono stato assalito dai giovani, li faccio nelle stazioni e li ho fatti oggi in treno dove sono venute in decine a farsi un selfie con me. Questi sondaggi mi danno un indicatore totalmente diverso, mi danno il partito in crescita".

"Un altro indicatore particolarmente importante - ha proseguito il leader di Futuro Nazionale - è il numero degli iscritti al partito che continua a crescere. La media è di 1000 iscritti in più a settimana. Delle interazioni sui social network non me ne occupano, sui mie social c'è sempre tanto interesse ma per me le interazioni non pesano".