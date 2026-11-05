Boschi e Fratoianni litigano alla riunione del campo largo. Interviene anche Bonelli: sinistra a pezzi

Le prova tutte il campo largo per mostrarsi unito. Ma proprio non ce la fa. All'assemblea della Cgil, che si è tenuta oggi, 5 novembre, a Roma, a far saltare gli equilibri tra i leader del centrosinistra è stata la tanto discussa patrimoniale. Uno degli innumerevoli temi sui quali la sinistra non riesce a mettersi d'accordo. A scontrarsi, questa volta, Maria Elena Boschi e Nicola Fratoianni.

"Anch'io come Riccardo Magi ho qualche dubbio - dice la Boschi -. I patrimoni più alti sono quelli più facili da spostare, nel momento in cui lasciano il paese poi tu perdi anche quella tassazione che hai oggi. Quindi ragioniamo su quali sono gli strumenti più efficaci". Fratoianni ribatte a stretto giro: "Questa cosa che scappano non è vera, riflettiamoci. Dobbiamo avere coraggio altrimenti rischiamo di non farcela neanche stavolta".