Covid, seduta sospesa e bagarre con Speranza: "Onorevole ha qualcosa da nascondere?"

Si accende fin dalle prime battute il prosieguo dell'audizione dell'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, in Commissione Covid con l'esito che dopo nemmeno un quarto d'ora il presidente Marco Lisei (Fdi) è costretto a sospendere la seduta. Ad accendere subito il dibattito è stata Alice Buonguerrieri, di Fdi, che ha accusato Speranza di tenere nascoste informazioni non avendo presentato la documentazione richiesta nell'ultima seduta.
Accuse a cui Speranza ha replicato spiegando che "sono tutti documenti aperti e pubblici". Documenti che però lo stesso Lisei osserva non siano quelli richiesti. "State prendendo in giro gli italiani" ha alzato la voce il capogruppo di Fdi alla Camera Bignami che alzando la voce ha tacciato Speranza di "mentire come sempre. Io - ricorda - ho chiesto di avere quei documenti e ancora una volta" Speranza "mente, nasconde i dati a gli italiani". A questo punto la seduta è stata sospesa per riprendere una decina di minuti dopo.
"Anche oggi in Commissione Covid Roberto Speranza mente sapendo di mentire e continua a nascondere i dati e i documenti agli italiani, esattamente come faceva quando era ministro della Salute. Dopo aver sventolato per sette ore nella scorsa seduta carte, tabelle e presunti pareri tecnici promettendo massima trasparenza, oggi Speranza si è presentato in Aula senza aver depositato la documentazione che io stesso gli avevo formalmente ed espressamente richiesto a verbale, arrivando persino a negare che gli fosse stata chiesta e arrampicandosi sugli specchi con ridicoli cavilli burocratici tra 'studi epidemiologici' e 'pareri' sulla circolare Tachipirina e vigile attesa. È un atteggiamento inaccettabile che prende in giro il Parlamento e i cittadini, ma che purtroppo non ci sorprende: è lo stesso identico metodo opaco per il quale durante la pandemia noi di Fratelli d'Italia fummo costretti a citare in giudizio il ministro Speranza davanti al TAR del Lazio, che lo condannò obbligandolo a consegnare i documenti e i verbali che teneva segretati. Ieri ci vollero i giudici amministrativi per costringerlo alla trasparenza, oggi rifiuta di consegnare le carte persino a una Commissione parlamentare d'inchiesta costringendo il presidente Lisei a sospendere la seduta: cosa nasconde ancora l'onorevole Speranza e di quale verità ha così tanta paura?", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, Galeazzo Bignami.
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