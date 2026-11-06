Covid, seduta sospesa e bagarre con Speranza: "Onorevole ha qualcosa da nascondere?"

Accuse a cui Speranza ha replicato spiegando che "sono tutti documenti aperti e pubblici". Documenti che però lo stesso Lisei osserva non siano quelli richiesti. " State prendendo in giro gli italiani " ha alzato la voce il capogruppo di Fdi alla Camera Bignami che alzando la voce ha tacciato Speranza di "mentire come sempre. Io - ricorda - ho chiesto di avere quei documenti e ancora una volta" Speranza "mente, nasconde i dati a gli italiani". A questo punto la seduta è stata sospesa per riprendere una decina di minuti dopo.

"Anche oggi in Commissione Covid Roberto Speranza mente sapendo di mentire e continua a nascondere i dati e i documenti agli italiani, esattamente come faceva quando era ministro della Salute. Dopo aver sventolato per sette ore nella scorsa seduta carte, tabelle e presunti pareri tecnici promettendo massima trasparenza, oggi Speranza si è presentato in Aula senza aver depositato la documentazione che io stesso gli avevo formalmente ed espressamente richiesto a verbale, arrivando persino a negare che gli fosse stata chiesta e arrampicandosi sugli specchi con ridicoli cavilli burocratici tra 'studi epidemiologici' e 'pareri' sulla circolare Tachipirina e vigile attesa. È un atteggiamento inaccettabile che prende in giro il Parlamento e i cittadini, ma che purtroppo non ci sorprende: è lo stesso identico metodo opaco per il quale durante la pandemia noi di Fratelli d'Italia fummo costretti a citare in giudizio il ministro Speranza davanti al TAR del Lazio, che lo condannò obbligandolo a consegnare i documenti e i verbali che teneva segretati. Ieri ci vollero i giudici amministrativi per costringerlo alla trasparenza, oggi rifiuta di consegnare le carte persino a una Commissione parlamentare d'inchiesta costringendo il presidente Lisei a sospendere la seduta: cosa nasconde ancora l'onorevole Speranza e di quale verità ha così tanta paura?", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, Galeazzo Bignami.