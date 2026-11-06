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Giorgia Meloni ai cronisti: "Avete questa fissazione del voto ma io sto lavorando"

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venerdì 6 novembre 2026
Giorgia Meloni ai cronisti: "Avete questa fissazione del voto ma io sto lavorando"

2' di lettura

"Voi non vedete l'ora di levarmi dalle... Avete questa fissazione del voto ma io sto lavorando": Giorgia Meloni, incalzata dai cronisti durante la visita all’Eicma, il salone internazionale delle due ruote a Milano, ha risposto così ai cronisti che le hanno chiesto quando si andrà a votare. Visitando gli stand, invece, la premier ha detto che Eicma “è un pezzo del racconto del made in Italy, perché l’Italia chiaramente è tra i principali produttori, tra quelli più apprezzati. Quindi è giusto che una fiera che rappresenta e racconta questo mondo si svolga in Italia, e devo fare i miei complimenti perché quest’anno la fiera raggiunge numeri estremamente importanti che non si erano mai visti. Quindi continua a crescere, continua a migliorarsi e penso che valga la pena divenire qui, per portare l’attenzione delle istituzioni a un mondo che ci regala grandi soddisfazioni”.

Incalzata dia cronisti anche sul costo della benzina, la premier ha sottolineato: “Ci stiamo lavorando, su poche cose lavoro come su questo”. Parlando invece della risposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa alla sua richiesta che l’Ue parli con una voce sola sull’Ucraina, ha detto: "Mi ha inviato una lettera dicendo che avrebbe trovato lo spazio nel Consiglio europeo informale di Dublino per questa discussione. Lo ringrazio, anche perché nella lettera il presidente Costa diceva di comprendere e condividere la necessità di aprire questo dibattito. E quindi penso che abbiamo posto una questione pragmatica, sulla quale molti colleghi sono d’accordo e confidiamo che si possa trovare una soluzione”.

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