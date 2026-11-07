Patrimoniale, il video clamoroso che affossa il campo largo: "Una barzelletta"

"Io non ho una posizione pregiudiziale nei confronti della patrimoniale. Posso avere il dubbio sull'efficacia", "Anche io, lo sapete, ho qualche dubbio. Perché i patrimoni più alti sono quelli più facili da spostare", "Una tassazione sulle grandissime ricchezze è una proposta di buon senso. Non chiamiamola patrimoniale perché questo è un termine che incute terrore. Quindi chiamiamola contributo di solidarietà", "La mia non è una questione ideologica. Però Maurizio se fosse così semplice allora perché chi l'ha fatta non ha portato risorse nelle casse dello stato?", "Noi siamo favorevoli a una tassazione che riguardi i super ricchi. Siamo pronti anche a livello di alleanze a discuterne sul piano nazionale".

Il campo largo è una barzelletta. Ma non fa ridere. Maurizio Landini ha chiamato a raccolta i leader dei principali partiti del centrosinistra e li ha sottoposti al test patrimoniale. Il risultato? Cinque posizioni diverse. Una Torre di Babele impresentabile per l'elettorato progressista, che a sentire i suoi rappresentanti si sente più confuso che mai. E Giorgia Meloni non può che sorridere. "Una barzelletta - ha commentato Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia che ha ricondiviso il video del campo largo su Instagram -. Sinistra, facciamo così: le elezioni le perdete, Giorgia Meloni rimane a Palazzo Chigi e voi continuate a chiacchierare?".