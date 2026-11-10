Quarta Repubblica, Sallusti smaschera il Pd: "Ecco come occupa militarmente le regioni italiane"



A Quarta Repubblica, su Rete 4, Nicola Porro accende ancora una volta i riflettori sul malcostume delle amministrazioni pubbliche. In particolare, sullo scandalo delle assunzioni del Pd alla Regione Campania, un intreccio di fratelli, mogli e amici che mette sul banco degli imputati il partito che governa da decenni quel territorio.

"Questo - riflette Alessandro Sallusti, in collegamento - è un caso ben riuscito di un sistema che in Italia è stato sperimentato con successo più volte ed è quello che ha permesso prima al Partito comunista e poi al Pd di prendere possesso militare di alcuni regioni italiane, penso all'Emilia Romagna, alla Toscana, a lungo anche alla Liguria".

"Creare un sistema che è qualcosa di diverso dall'amichettismo, dal parente, dalla sorella - sottolinea ancora il direttore di Libero -. Lì si va oltre: si crea un sistema per cui i politici per un po' fanno i politici, poi vanno nelle partecipate, poi vanno a fare gli amministratori delegati nelle Coop".

Si cambia scenario, da Napoli a Roma, ma il discorso non cambia granché. L'amministrazione dem del sindaco Roberto Gualtieri è stata duramente contestata per aver prima chiuso un occhio sull'occupazione abusiva del centro sociale Spin Time e poi essersi spesa per trovare una sistemazione alternativa in tempi brevissimi agli attivisti.

"La morale è che per gli amici di Gualtieri la casa e l'albergo salta fuori, per tutti gli altri no", taglia corto Sallusti. "E il problema non sono i fondi immobiliari. Ed è vero che ci sono troppe case sfitte. E sapete perché? Chi ha fatto un investimento preferisce tenerlo vuoto perché questo Paese non tutela la proprietà privata. Se io metto dentro un inquilino e questo non paga, io non riesco più a mandarlo via".