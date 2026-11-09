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L'Aria Che Tira, lite Manfuso-Gasparri: "Ha il sapore di propaganda", caos in studio

lunedì 9 novembre 2026
L'Aria Che Tira, lite Manfuso-Gasparri: "Ha il sapore di propaganda", caos in studio

1' di lettura

Volano stracci a L'Aria Che Tira. Protagonisti dell'acceso confronto andato in onda lunedì 9 novembre su La7, Maurizio Gasparri e Sara Manfuso. Al centro la cybersicurezza. La giornalista tira in ballo il ritardo dell'Italia rispetto ad altri Paesi europei e chiama in causa il ruolo della Commissione Europea e la mancanza di una strategia comune.

"Ancora una volta sembra che andiamo tutti in ordine sparso. Non è vero che non è stato fatto nulla... Non è stato fatto nulla in Italia. In paesi come Francia e Germania esistono delle forze destinate ad appurare i problemi di cybersecurity. La cosa che mi sorprende è che noi abbiamo un governo che ci racconta ogni minuto, questo ha il sapore di propaganda, che sta mettendo in sicurezza il nostro Paese indebitandosi laddove non riesce a garantire il rispetto di quelli che sono addirittura i principi costituzionali". 

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"Ci sono leggi in discussione in Parlamento", tuona il senatore di Forza Italia di fronte all'ennesima contestazione di Manfuso. E ancora: "Il governo ha fatto delle leggi, delle proposte...". Poco dopo Gasparri ha smentito anche Arturo Scotto, ricordando che "bisogna investire quelle risorse che invece la sinistra e i suoi supporter dicono 'no, cancelliamole'. Volete un paese in ginocchio, non in grado di difendersi da nessuna minaccia né fisica né tecnologica. Siete disertori".

Qui il botta e risposta Manfuso-Gasparri a L'Aria Che Tira

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l'aria che tira
maurizio gasparri
sara manfuso

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