L'Aria Che Tira, lite Manfuso-Gasparri: "Ha il sapore di propaganda", caos in studio

Volano stracci a L'Aria Che Tira. Protagonisti dell'acceso confronto andato in onda lunedì 9 novembre su La7, Maurizio Gasparri e Sara Manfuso. Al centro la cybersicurezza. La giornalista tira in ballo il ritardo dell'Italia rispetto ad altri Paesi europei e chiama in causa il ruolo della Commissione Europea e la mancanza di una strategia comune.
"Ancora una volta sembra che andiamo tutti in ordine sparso. Non è vero che non è stato fatto nulla... Non è stato fatto nulla in Italia. In paesi come Francia e Germania esistono delle forze destinate ad appurare i problemi di cybersecurity. La cosa che mi sorprende è che noi abbiamo un governo che ci racconta ogni minuto, questo ha il sapore di propaganda, che sta mettendo in sicurezza il nostro Paese indebitandosi laddove non riesce a garantire il rispetto di quelli che sono addirittura i principi costituzionali".
L'aria che tira, Manconi su Siher: "Polemica politica meschina"Nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7, l'ex senatore Luigi Manconi è intervenuto s...
"Ci sono leggi in discussione in Parlamento", tuona il senatore di Forza Italia di fronte all'ennesima contestazione di Manfuso. E ancora: "Il governo ha fatto delle leggi, delle proposte...". Poco dopo Gasparri ha smentito anche Arturo Scotto, ricordando che "bisogna investire quelle risorse che invece la sinistra e i suoi supporter dicono 'no, cancelliamole'. Volete un paese in ginocchio, non in grado di difendersi da nessuna minaccia né fisica né tecnologica. Siete disertori".