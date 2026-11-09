Fuori dal coro, l'inviata molestata sessualmente dagli immigrati: una normale serata nella Milano del Pd

Tempi duri per la giornalista Federica Altamura, infastidita da un gruppo di immigrati in centro a Milano di sera. Lo racconta lei stessa nel servizio realizzato per Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete4 e che approfondisce i temi di politica e attualità. L'anno scorso a Milano, in totale, sono stati denunciati 663 stupri, quasi 2 al giorno. I casi più recenti risalgono al mese scorso, l’11 ottobre un clandestino violenta una disabile, il 12 ottobre è stato arrestato un egiziano che abusa delle donne sui bus, il 15 ottobre invece un peruviano ha violentato una studentessa, stessa cosa il 26 ottobre sempre ai danni di una studentessa violentata alla stazione.

La Altamura racconta i suoi giri e svela un mondo oscuro: “Questo è quello che accade a una donna in una sera normale in centro a Milano. Sto facendo una passeggiata, il mio viaggio comincia dalla Stazione Centrale e questa è l’accoglienza che ricevo…”. Nel filmato, più di un uomo tenta approcci sessuali con lei. Sempre la giornalista mostra le avances ricevute: “Bellissima, angelo di Dio, vuoi qualcosa? Dai vieni”. L’uomo comincia a strattonarla, poi va via per l’intervento di un passante. La giornalista racconta: “Finalmente si allontana, ma la tregua dura poco. Mi sposto in un'altra zona, ma la situazione è la stessa. Mi sta seguendo, quello in bici mi sta seguendo”.

La Altamura cerca di scacciarlo: “Non serve che mi segui, per favore puoi non seguirmi?”. Poi il cambio di rotta: “Decido quindi di spostarmi alla stazione di Lambrate”. Gli incontri non sono piacevoli, la donna si sente continuamente molestare verbalmente da un altro extra-comunitario e prova a reagire: “Non serve che stai vicino a me, perché no, perché non ci conosciamo”. Lui delira e afferma: “Sono il re della polizia”.

Una relazione della Procura generale di Milano, dello scorso 31 gennaio, ha segnalato l’aumento dei reati contro la libertà sessuale commessi da minorenni nel distretto giudiziario milanese, ma anche una presenza significativa di minori stranieri non accompagnati e coinvolti in fenomeni di criminalità predatoria.