Rybakina si sente male in diretta, intervista interrotta

La stagione straordinaria di Elena Rybakina si chiude con un imprevisto che preoccupa il mondo del tennis. La numero uno del ranking Wta ha dovuto rinunciare alle Finals di Indian Wells, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. La decisione è arrivata poche ore dopo un episodio che ha attirato l'attenzione sui social: durante un'intervista televisiva, la kazaka ha accusato un malessere ed è stata costretta a interrompere la conversazione, lasciando capire di non essere nelle condizioni di proseguire.

Le immagini mostrano Rybakina seduta davanti alla giornalista di Canal+ Sport, con gli occhiali da sole e un evidente momento di difficoltà. L'intervistatrice si è accorta che qualcosa non andava e le ha chiesto: "È tutto a posto? Se vuoi fermarti, possiamo farlo". La risposta della tennista è stata immediata: "Sì, per favore". Quando la giornalista ha provato a capire se stesse bene, la numero uno del mondo ha ammesso senza nascondere il problema: "No, non mi sento bene". A quel punto l'intervista è stata interrotta.

Poco dopo è arrivata anche la comunicazione ufficiale del forfait. Rybakina ha spiegato di non essere fisicamente pronta per affrontare un torneo così impegnativo: "Sono davvero dispiaciuta di dover comunicare ai miei tifosi e sostenitori che purtroppo non potrò partecipare alle ìFinals di quest'anno. Ho vissuto una stagione incredibile, ma il mio corpo non è ancora pronto per competere. Trascorrerò un po' di tempo a casa per riposarmi e recuperare, preparandomi al meglio per la stagione 2027”.

La kazaka, reduce da un'annata con quattro titoli e dalla conquista del numero uno mondiale, lascia così il posto all'ucraina Marta Kostyuk, prima riserva del torneo. Resta da capire quando Rybakina potrà tornare in campo, dopo una stagione intensa e alcuni problemi fisici che avevano già condizionato il finale del suo calendario.