Via libera dell’Europa alla flessibilità

Da Bruxelles arriva il via libera alla flessibilità per energia e difesa. I ministri delle Finanze Ue, riuniti ieri, hanno approvato la richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per derogare ai limiti di spesa, sia per e armi che per il settore energetico. Grazie alla flessibilità concessa, l’Italia potrà spendere circa 29 miliardi di euro totali per il 2027 e il 2028. Esulta il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Questo «ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche», ha affermato Giorgetti durante la discussione in sede Ecofin. «La legge di bilancio 2027, di cui la clausola è parte integrante prevede di avvalersi della flessibilità consentita dalla clausola per spese nel settore della difesa, fino a un massimo dello 0,3% del Pil sia per il 2027 che per il 2028». Inoltre, è previsto un ulteriore margine, pari allo 0,3% del Pil per ciascuno dei due anni, destinato a misure volte a rafforzare la resilienza energetica».

Gli interventi finanziabili riguardano lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, la mobilità sostenibile come trasporto locale e infrastrutture ferroviarie. Sempre in tema di energia, ieri il governo ha approvato il decreto Bollette bis. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento che introduce un tetto al prezzo del gas usato per produrre energia elettrica a 59 euro al megawattora (ieri in Europa era a quota 82 euro). Lo scopo è quello di abbassare il prezzo che si forma sul mercato italiano all’ingrosso. Il tetto scatterà da gennaio 2027 e durerà 18 mesi. Sul tema è intervenuta anche la premier, Giorgia Meloni: «Abbiamo scelto di affrontare uno dei nodi più difficili del caro energia: il meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas e pesa sui conti delle famiglie e delle imprese» ha spiegato la presidente del Consiglio.

«Questo intervento agisce sul prezzo all’ingrosso dell’energia e i suoi effetti richiederanno tempo. Ci aspettiamo benefici importanti, ma le stime ci dicono che le imprese che hanno una quota di autoproduzione e consumano più energia elettrica potranno avere i risparmi più consistenti.

Benefici che potranno aumentare, sul fronte della bolletta del gas, se a questo meccanismo aggiungiamo anche il taglio previsto dal decreto di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema» ha aggiunto la premier che ha anche annunciato che il meccanismo delle accise mobili sui carburanti sarà riattivato «ogni volta che l’andamento dei prezzi lo richiederà». «A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora», ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Una famiglia media consuma 2 megawattora all’anno, quindi avrà un risparmio di circa 30 euro secondo il ministro. «Il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato», condotto «nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando».

«È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche» ha aggiunto Pichetto Fratin. Sul decreto è intervenuto anche il viceministro dell’Ambiente, Vannia Gava, che ha curato personalmente il dossier in stretta collaborazione con Palazzo Chigi. «Dietro questo provvedimento» ha dichiarato il viceministro «c’è un importante lavoro di interlocuzione con la Commissione europea. Un risultato che permette di dare continuità alle misure a sostegno della competitività delle imprese e di contenimento dei costi dell’energia, individuando un punto di equilibrio tra il rispetto delle regole europee e le esigenze delle nostre aziende». Il tetto al prezzo del gas ridurrà il prezzo dell’energia elettrica (il cosiddetto Pun) sul mercato italiano all’ingrosso, che è il prezzo di riferimento per i contratti di fornitura della luca a prezzo variabile. Di conseguenza, ne beneficeranno i consumatori che hanno un contratto di fornitura a prezzo variabile (vulnerabili in tutela, clienti nel Servizio a tutele graduali e clienti nel mercato libero con prezzo variabile). Tutti sono indicizzati al Pun. In totale, si tratta di quasi 18 milioni di clienti.