L'ultimo dialogo tra Cahill e Sinner: "Jannik, ricordati sempre le cinque P"

L’ultimo messaggio di Darren Cahill a Jannik Sinner va oltre il tennis e racchiude quattro anni di successi, sacrifici e crescita condivisa. "Ricordati sempre le cinque P", è la raccomandazione dell'allenatore australiano al campione azzurro nel loro ultimo dialogo, un confronto emozionante nel quale i due ripercorrono i momenti più importanti della loro avventura. Il video, pubblicato da Sinner sul proprio canale YouTube, mostra i due davanti alle fotografie dei trionfi conquistati insieme. Cahill, che lascia il gruppo al termine della stagione, è stato una figura fondamentale nella scalata dell'altoatesino fino al numero uno del mondo. "Abbiamo lavorato affinché tu diventassi la versione migliore di te stesso a 28, 29 e 30 anni - gli ricorda - Ogni giorno devi avere un obiettivo concreto per quello su cui stai lavorando in campo. Allenati con uno scopo”.

Tra i ricordi più intensi c'è naturalmente il primo trionfo agli Australian Open del 2024: "Il primo non si scorda mai. Per me è ancora più speciale considerando il luogo e il modo in cui ci sei arrivato", racconta Cahill. Sinner torna invece sulle emozioni di quella giornata: "Dopo quella vittoria ho pianto sotto la doccia. E vederti piangere lì è stato molto emozionante anche per me, anche se normalmente non piango mai”. C'è spazio anche per Wimbledon 2025, conquistato dopo la delusione nella finale del Roland Garros. "Mi dicesti che la sconfitta contro Bublik ad Halle poteva essere la cosa migliore che potesse succedere", ricorda Jannik.