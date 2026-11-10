Quarta repubblica, Cruciani devasta Grimaldi di Avs: "Perché mi sta simpatico"

Fa sempre parlare di sé, Marco Grimaldi, e spesso non per nobili motivi. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, torinese, si è sempre speso politicamente per difendere centri sociali e mobilitazioni di piazza, persino quelle più agitate e discutibili. Qualcuno lo vede quasi come una sorta di sostegno istituzionale ad Askatasuna, il potentissimo collettivo antagonista che in città (e non solo) era solito dettare legge su occupazioni abusive e manifestazioni almeno fino allo sgombero, avvenuto poco meno di un anno fa.

Anche in queste settimane agitate, l'onorevole non ha fatto mancare la sua presenza in piazza. O in carcere, al Ferrante Aporti, dove è andato a fare visita a tre ragazzi arrestati perché in possesso di molotov. "Erano solo tre bottiglie piene di alcol", ha poi spiegato Grimaldi sollevando un nuovo polverone.

Di questo si parla anche a Quarta repubblica, su Rete 4, con il conduttore Nicola Porro che incalza Giuseppe Cruciani. "Non lo so se ci fanno o ci sono. Cioè tu quante volte giri con le bottiglie, tu?", domanda il conduttore. "Posso dirti una cosa? Grimaldi, per chi non lo sapesse, è un deputato di Avs di Torino molto vicino, molto vicino diciamo ad Askatasuna. Va spesso nelle manifestazioni antagoniste di Torino, ma ognuno è libero di fare quello che vuole", premette il giornalista e opinionista, conduttore de La Zanzara su Radio 24. Che poi parte in quarta.

"Mi sta molto simpatico Grimaldi perché in alcuni casi riesce a stare inevitabilmente dalla parte sbagliata senza nemmeno accorgersene. Non so perché dice queste cose qua, francamente perché sostenere che uno giri con tre bottigliette piene di alcol con lo stoppino e dunque non riesce nemmeno a pronunciare la parola molotov. La parola molotov! E' un comico, cioè credo che sia a livello di Crozza, perché come si fa a dire una cosa del genere?".

"A me non sta simpatico e te lo devo dire - ribatte Porro -, siccome io non ho l'immunità parlamentare che ha lui, lui è un parlamentare, correggimi se sbaglio, Grimaldi è un parlamentare quindi può dire di me quello che vuole, io non posso dire di lui quello che voglio. Nel senso che vorrei dire che ci sono due opzioni in quello che lui ha detto, ma è un'ipotesi della irrealtà, vorrei che fosse chiaro. E quindi o è totalmente cretino, ma totalmente. Ma non è un minus habens...". "Lui dice - prende la parola Cruciani -: 'Come si fa a provare che avevano delle armi pericolose? Cioè quelli semplicemente erano là con uno zainetto con una bottiglia di alcol con lo stoppino".