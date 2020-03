Non è l'arena, Nunzia De Girolamo contro Renzi: "Dice di non fare polemiche poi all'estero critica l'Italia"

16 marzo 2020 a

Non solo Massimo Giletti. A Non è l'arena anche Nunzia De Girolamo spara ad alzo zero contro Matteo Renzi, mettendo in luce tutte le sue contraddizioni. Il leader di Italia Viva, ospite in collegamento a La7 nella puntata di domenica 15 marzo, invitava infatti a non fare polemiche sulla situazione d'emergenza in Italia. Proprio lui... E infatti la De Girolamo replica a brutto muso: "Lui che dice che non fa polemica e va all'estero a dire non fate i nostri errori non fa polemica?", azzanna. E ancora: "Un ex presidente del Consiglio che all'estero dice queste cose... che figura ci fa l'Italia", conclude la De Girolamo. Renzi colpito e affondato, ancora.